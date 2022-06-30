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Win11 UI 焕新：微软为最古老的 Windows 功能之一带来新外观

2022/6/30 6:40:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 30 日消息，微软已为测试人员推送 Windows 11 Build 25151 Dev 更新，除了海量 Bug 修复之外，新版本同时还带来一个新的隐藏功能。

从下图中我们可以看到，如果你在 Win11 中右键选择“打开方式”，然后选择其他应用，会出现一种更贴合 Win11 现代化 UI 设计的新外观。

Windows 11 Build 25151 打开方式

实际上，该功能在今年早些时候曾被曝光，但微软从后来的版本中已将其删除。

简单来说，Windows 11 Build 25151 没有任何特定的功能更新，但它被认为是明年 23H2 功能更新的一部分。但目前 23H2 尚处于早期开发阶段，因此没有带来任何新功能。

IT之家了解到，微软上一次为右键“选择其他应用打开”对话框更新外观还是在 Windows 8 中，现在微软显然已为 Windows 11 进行了更新。

从图中我们可以看到，Windows 11 新的对话框已经支持浅色和深色主题。如果您的 PC 主题设置为深色，则“打开方式”对话框将自动以深色显示。

此外，微软还通过一键更新默认应用程序来简化体验。当然，此功能并非面向所有用户推出，目前仅在部分被选中的机器上才会出现。

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关键词：微软Win11Windows 11windows 10

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