欧盟消费者组织对谷歌发起最新隐私权投诉，账户注册过程具有误导性

新浪科技讯 北京时间 6 月 30 日早间消息，欧洲消费者组织 BEUC 周四表示，一个法国消费者团体以及其他国家的类似组织已经针对 Alphabet 子公司谷歌向隐私监管机构提出投诉，原因是该公司通过谷歌账户获取了大量的用户个人数据。

BEUC 表示，除了法国消费者团体以外，希腊、捷克、挪威和斯洛文尼亚等其他国家的消费者组织也向数据保护部门发起了投诉。

该组织称，德国消费者团体已向谷歌发出警告信，并可能因此引发民事诉讼，而荷兰、丹麦和瑞典的消费者机构已经致函各自的隐私监管机构，提醒其注意谷歌的行为。

BEUC 表示，问题出在谷歌的账户注册过程中。

该组织表示：“谷歌在注册过程的每一步使用的语言都是不清楚、不完整和具有误导性的。谷歌还在构架上将那些对隐私更友好的选择设定得不具优势，这就阻止了消费者在做出选择时做出明智的决定，从而导致他们的个人数据受到不公平、不透明和非法的处理。”

在之前受到的隐私权投诉中，谷歌曾表示，用户可以编辑、删除或暂停设置，并向用户明确表示，该公司会收集他们的数据以改善服务。

谷歌此前已经被欧盟反垄断监管机构处以超过 80 亿欧元（约合 84 亿美元）的罚款，而如果被判违反欧盟隐私规则，则该公司可能会面临最高相当于其全球营业额 2% 的罚款。

在 4 年以前，就有些机构针对谷歌追踪用户的行为向隐私权监管机构发出了投诉，但到目前为止还没有看到任何行动。这些机构的目的是，通过最新的投诉加大对监管机构的压力。