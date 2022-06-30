亚马逊推出“无需收银员”的新技术，以此帮助品牌和广告商提高销量

北京时间 6 月 30 日早间消息，据报道，亚马逊发明了一种无需收银员的技术，可以加快人们去杂货店或便利店的速度。现在，该公司希望利用这个跟踪系统来帮助品牌和广告商提高销量。

在周三的一篇博客文章中，亚马逊宣布，计划开始分享其购物者跟踪摄像头和传感器收集的数据。亚马逊还会告诉各大品牌，有多少人最终购买了从货架上取下的商品、有多少人把商品放回货架、又有多少人后来在亚马逊网站上购买了该商品。这项名为“商店分析”（Store Analytics）的计划，本质上是将电子商务的数据采集属性引入实体店。

经过多年的内部开发，亚马逊于 2018 年推出了“Just Walk Out”技术。目前该技术安装在 50 多家亚马逊零售商店，包括 Amazon Go 便利店和 Amazon Fresh 杂货店。由头顶摄像头和货架传感器组成的网络会自动记录购物者选择的商品，并在购物者离开时开出账单。

如果品牌商认为这些数据有用，这将帮助亚马逊收回与开发和运营该技术相关的巨额成本。长期以来，参与该项目的人员以及在建立无收银员系统的竞争对手公司工作的人员一直在猜测，人们考虑购买什么商品以及购物者如何浏览商店等相关数据可能会带来丰厚的利润。零售分析师倾向于认为，无收银员购物是一个技术奇迹，但尚未成为商业热点。

亚马逊没有提供定价细节，公司发言人拒绝透露细节。该博文称：“品牌将能够获得有关其产品在商店中如何被发现、考虑和购买的详细信息，以帮助他们做出与选择、促销和广告活动有关的决定。”

该计划可能会再次引发亚马逊无收银员系统的隐私问题。在该博文中，该公司表示，个人购物者数据不会被共享，并提了十次“汇总和匿名化”。亚马逊表示，消费者的视频和图片不会被发送给品牌商，个人消费者可以选择不将自己的数据包含在 Store Analytics 中。