iPhone 上市发售 15 周年：苹果手机成功是靠用户体验，而不仅仅是最好的硬件

6 月 30 日消息，第一代苹果 iPhone 于 2007 年 6 月 29 日上市销售，距今已经有整整 15 年的时间。15 年来，iPhone 对苹果软件、配件和服务战略来说都是绝对必不可少的产品。其带给消费者的不仅仅是最好的硬件，而且是最佳的用户体验。

当史蒂夫・乔布斯 (Steve Jobs) 推出第一代 iPhone 时，称其是将三款革命性产品合而为一：iPod 音乐播放器、手机和互联网通信设备。第一代 iPhone 只有一种尺寸，用户唯一能决定的是买 4GB 还是 8GB。当时只有 AT&T 一家运营商支持苹果第一代 iPhone。

很多人都认为，初代 iPhone 最大的吸引力在于触控屏，看起来有种不真实的未来感。“iPhone 最初的一个独特之处就在于，我们希望将软件、服务和硬件融合在一起，创造一种简单、强大的神奇体验，”苹果产品营销副总裁鲍勃・博尔切斯 (Bob Borchers) 说。“在初代 iPhone 中，多点触控和按压缩放的交互作用开始体现出来。”

15 年后，苹果正在销售 8 款不同型号的 iPhone，其中 5 款是在过去 10 个月里推出的，而且可以支持世界上几乎所有主要的手机运营商。现在的 iPhone 有多种颜色、尺寸、大小以及存储空间可供用户选择，最大存储容量甚至达到 1TB。

15 年来，定义 iPhone 的已经不再仅仅是外观设计和硬件规格。如今 iPhone 和搭载的 iOS 系统已经成为消费者访问 iMessage 等苹果服务、用顶级摄像头拍照以及使用 TikTok 等应用的门户。iPhone 成为消费者生活、游戏、身份、工作、社交的主要工具。

现在 iPhone 还是苹果手表和苹果耳机等产品的基础，并可能在 AR 眼镜等苹果未来产品中发挥作用。

数字服务也成为 iPhone 区别于竞争对手移动设备的日益重要因素。近年来，苹果数字服务随着 iPhone 的出现而迅速发展。

始于 2010 年的“查找”功能就是如此。最初其只是一个用来定位丢失 iPhone 的工具，现在已经发展成为一个用来寻找苹果设备以及几乎任何连接到苹果 AirTag 追踪器上的网络。一些第三方产品甚至内置对 iPhone“查找”功能的支持。截至 2021 年，苹果的“查找”网络拥有数亿台设备，其中大部分是 iPhone。

几周前，苹果还在全球开发者大会 (WWDC) 上发布了 iOS 16，并丰富了钱包应用程序和苹果支付服务。

大部分数字服务都需要通过 iPhone 访问。多年来，iPhone 的价格对于消费者来说都不低。但最近升级的 iPhone SE 让苹果有机会进一步扩大 iPhone 产品的客户覆盖范围。其融合了 iPhone 8 的机身尺寸和 iPhone 13 的玻璃和处理器。

“为了投资和创造未来体验，我们会尽可能地投入更多处理能力，这就是我们区别于其他公司的地方。”博尔切斯谈到 iPhone SE 内置最新的 A15 仿生芯片时说道。

苹果最便宜和最贵的 iPhone 都采用相同的处理器，这是为了让用户都获得苹果服务体验。而 iPhone 13 Pro 等更昂贵的苹果手机则采用更现代的设计、高刷新率屏幕、更大的摄像头传感器以及 U1 超宽带芯片和激光雷达等组件。

这意味着花更多钱的用户可以以更多方式使用 iPhone。例如用户可以用 iPhone 解锁并启动某些汽车，博尔切斯将这种场景描述为“自动”，意思是 iPhone 会在用户生活中潜移默化地起作用，就像苹果耳机可以从 iPhone 无缝切换到 Mac，苹果手表也可以解锁 Mac 一样。

当然，iPhone 增长也有负面影响。苹果应用商店和移动支付引发的反垄断担忧、屏幕时间引发的争论、苹果与 FBI 的争议交易、认为所有服务都是将人们锁定在苹果生态系统的批评，以及最近围绕 AirTags 的隐私问题，都在随着 iPhone 的成功不断增长。有人质疑，苹果是否能推出另一条只有 iPhone 一半成功的产品线。一些业内人士指出，像苹果手表和 AirPod 耳机等产品之所以有利可图，很大程度上是因为它们与 iPhone 牢牢绑在一起。

在过去的 15 年里，iPhone 变得无处不在，帮助苹果成为一家市值近 3 万亿美元的公司。新一代 iPhone 预计将于今年 9 月发布，其将运行在 iOS 16 系统上，搭载最新版的苹果 A 系列处理器，并继续支持苹果体验。从长远来看，未来 iPhone 最重要的是如何与周围一切设备协同工作。