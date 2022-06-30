iQOO 10 Pro 详细参数曝光：首发 200W 快充，搭载骁龙 8+

IT之家 6 月 30 日消息，iQOO 10 Pro 作为 iQOO 新一代旗舰机型，在近期一直备受关注。此前数码博主 @数码闲聊站 称 iQOO 10 Pro 将首发 200W 超级闪充并于 7 月份发布，现在该博主又爆料了其详细参数。

据数码博主 @数码闲聊站 消息，iQOO 10 Pro 将采用一块 6.78 英寸 2K 分辨率 120Hz 高刷的 AMOLED 屏幕，支持 10bit 色深以及 LTPO 自适应刷新，并且采用广域超声波屏下指纹。影像方面，该机前置 1600 万像素前置镜头，后置三摄为两颗 5000 万像素镜头和一颗 1460 万像素镜头，并且该机将拥有 vivo 自研 ISP 影像芯片 V1+。性能方面，该机搭载了高通旗舰处理器骁龙 8+。iQOO 10 Pro 采用双电芯设计，两块 2275mAh 电池组成 4550mAh 的额定最小容量，机身厚度为 9.49 毫米，重量达到了 216.2 克。此外，iQOO 10 Pro 也已经入网工信部，为即将上市做好准备。

IT之家了解到，此前该博主爆料了 iQOO 10 系列传奇版的一张设计过程稿，图片显示传奇版保留了标志性的红黑蓝三色设计，上黑下白的拼色设计拥有极高的辨识度，后摄模组也是较为巨大。