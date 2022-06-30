Firefox 火狐浏览器 102 支持自动删除 URL 中跟踪器

IT之家 6 月 30 日消息，Mozilla 最近发布了 Firefox 102 正式版，包含一些新功能，比如，可删除部分 URL 上各种服务和网站跟踪用户内容的选项。Mozilla 大约一年前开始研究此功能，现在已准备好供公众使用。

Firefox 102 带来了“查询参数剥离”的新功能，当用户单击链接时，它会自动删除跟踪 URL 参数。例如，Facebook 使用“fbclid=”查询来知晓有人点击了特定的 URL。Firefox 现在删除了该查询，以及 Olytics、Vero、HubSpot、Marketo 和 Drip 的其他跟踪器。

新功能是严格跟踪保护规则的一部分，默认情况下处于禁用状态。要启用它，请导航到 Firefox 设置 > 隐私和安全，然后在增强跟踪保护设置中打开严格。

查询参数剥离目前在 Private 模式下不可用，但正如 Bleeping Computer 所发现的，你可以使用 about:config 页面上的 privacy.query_stripping.enabled.pbmode 配置强制启用该功能。

需要注意的是，在 Firefox 中启用严格跟踪预防可能会破坏某些网站或特定部分。如果网站发生故障，请将跟踪预防更改为标准或自定义。

从 URL 中删除跟踪器功能将与 Firefox 最近引入的全面 cookie 保护选项配合使用，效果会更好。

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