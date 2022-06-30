首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

谷歌 Pixel 7 / Pro 手机前置规格曝光：支持录制 4K 自拍视频

2022/6/30 10:59:27 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：潇公子
评论：

据此前爆料显示，全新的谷歌 Pixel 7 系列将继续于 10 月份与大家见面，将继续包含谷歌 Pixel 7 和谷歌 Pixel 7 Pro 两个版本，其最大的卖点除了全新升级的影像系统以及有望出厂预装的 Android 13 操作系统 外，第二代自研 Tensor 芯片也是外界关注的焦点。而现在有最新消息，近日有外媒进一步带来了该机影像方面的更多参数细节。

据外媒从 APK 代码“p21_front_setup”中发现的摄像头标签猜测，全新的谷歌 Pixel 7 和谷歌 Pixel 7 Pro 都将使用新的前置摄像头传感器，支持录制 4K 视频。虽然目前尚不清楚该机是否会继续配备谷歌 Pixel 6 Pro 中相同的 11.1MP 摄像头，但外媒明确表示，这两款设备都能像 Pixel 6 Pro 一样实现前置 4K 视频录制。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的谷歌 Pixel 7 系列旗舰将搭载新一代自研处理器 Tensor 2，该芯片仍然由三星代工，采用三星 4nm LPE 工艺，由两颗高性能超大核 Cortex X1、两颗大核 Cortex A78 和四颗小核 Cortex A55 组成，还将会采用 ARMv9 指令集，安兔兔跑分有望突破 80 万分。该机将后置长条形相机模组，三颗摄像头横向排列，疑似包括一枚潜望式长焦镜头。除此之外，该机还将出厂预装 Android 13 操作系统，这也将是业界首款预装 Android 13 系统的旗舰手机，值得期待。

据悉，全新的谷歌 Pixel 7 系列预计会在 10 月份正式发布，更多详细信息，我们拭目以待。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌Pixel 7谷歌

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用