消息称华为新一代折叠屏手机 Mate X3 将于 11 月开始量产，2023 年初上市

IT之家 6 月 30 日消息，台湾电子时报援引供应链消息指出，华为近期敲定了旗下折叠屏手机新旗舰 Mate X3 的出货日期，预计新机将于 11 月开始量产，预计 2023 年初上市，总出货量将较 Mate X2 增长超 8 成。

实际上，从今年年初以来就一直有关于华为 Mate X3 的爆料信息，有爆料者表示它将运行 HarmonyOS，搭载海思麒麟 9000 4G 芯片，内置 4500mAh 电池，支持 66W 有线快充。

值得一提的是，之前有消息称华为会在 4 月发布新机，但实际上并没有发布 Mate X3 而是华为 Mate Xs 2，定价 9999 元起。因此我们这里可以认为他们所说的华为 Mate X3 实际上是 Mate Xs 2，无法分辨出真正的 X3 信息。

IT之家了解到，华为去年 2 月发布了搭载了麒麟 9000 的 Mate X2，两块屏幕都支持 90Hz 刷新率，后续又推出了 Mate X2 4G 版、素皮典藏版、春节限定版等等，这款折叠屏的铰链有大幅升级。

据悉，华为 Mate X2 引进了超强钢材质，能够防冲击不变形，另外加入碳纤维复合材料，在保证轻的同时又实现了高强度。铰链两侧还采用了隐藏的开合设计，可以避免异物进入，防止屏幕损伤。