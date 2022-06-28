抢先试驾阿维塔 11 电动汽车：百公里加速让人眩晕，华为提供鸿蒙智能座舱和 L2 驾驶，还有大量车载应用

长安、华为、宁德时代联手造的车，开起来到底怎么样？今天，车东西受邀来到重庆西部汽车试验场，抢先体验了刚在重庆车展上首发的阿维塔 11。

▲ 阿维塔 11

智能化方面，阿维塔 11 用上了华为全家桶，新车搭载华为 ADS 系统，采用视觉 + 激光雷达融合感知方案，计算平台算力可达 400Tops，可以实现 L2 级自动辅助驾驶。而座舱方面，阿维塔 11 将搭载华为的 HarmonyOS 智能座舱。

车东西此次试驾的阿维塔 11 属于中配车型，配置为双电机四驱、90kWh 电池包，后排五座布局。据工作人员介绍，目前该车还属于试装车阶段，一些软件功能暂未完善，所以本次试驾以车辆动态表现为主。

在试驾过程中，车东西驾驶阿维塔 11 完成麋鹿测试、连续绕桩、零百加速、全力制动等科目。整体来看，阿维塔 11 的动力、悬架等硬件调教都是偏向运动属性，加速很猛、悬架支撑很足，是一辆可以让人“开得很爽”的车。

由于试装车的缘故，此次试驾车东西暂未体验其智能驾驶、智能座舱部分，是一个小小的遗憾。但对于阿维塔 11 来说，其智能化配置均采用华为已经比较成熟的整体解决方案，基本上就是拿来适配好就能用，并不用太担心该车的智能化水平。

所以，阿维塔 11 目前已经可以说是成功了一大半，而未来这款车量产后，将会逐渐凸显来自华为、长安、宁德时代所赋予的产品竞争力。

01. 外观极具设计感 四门全是电动门

本次试驾，车东西拿到是一辆枪灰色外观、勃艮第红内饰的阿维塔 11，配合镀铬门窗饰条，整辆车实际看起来格外精神。

阿维塔 11 的前脸设计得比较科幻，车辆的前大灯为分体式，并采用了细长条式的造型，大灯与转向灯连为一体，类似一个“回旋镖”的造型，而“回旋镖”式的大灯底下连接了一个造型相对普通的主灯组，一下子把车从科幻电影拉回现实。

▲ 阿维塔 11 的车头

尺寸方面，阿维塔 11 的长宽高分别为 4880/1970/1601mm，车辆轴距达到了 2975mm，属于中型 SUV 车型，车身尺寸介于奔驰 GLC 轿跑版和奔驰 GLE 轿跑版之间。

阿维塔 11 的尾部造型设计比较独特，从车辆斜前 45 度看，阿维塔 11 属于轿跑 SUV 车型。但如果从斜后 45 度来看，阿维塔 11 又可算是三厢车，后尾门与后车窗玻璃相互独立，后尾门成为单独平面，甚至可以放住一瓶矿泉水。

▲ 阿维塔 11 的车尾

这样的车尾设计此前经常出现复古车、老爷车上，新车很少有这样的设计，而这也就成为阿维塔 11 外观设计上的一大亮点。

▲ 阿维塔 11（上）、浮影（Boat Tail）（下）

当然，这样的窄小的尾窗不禁让人产生疑问，后视镜视野怎么样？能看清么？

其实，由于这个独特的尾部造型，阿维塔 11 车内采用了流媒体后视镜，视野很宽，影像很丝滑。在体验过程中，该流媒体后视镜没有出现卡顿、黑屏、死机等情况，上述的疑虑基本可以打消了。

▲ 流媒体后视镜效果

阿维塔 11 四个车门均为电动开启 / 关闭，上车时隐藏式门把手自动弹出，在入门版车型上，需要用户轻拉门把手，车门自动开启；而在顶配车型上，用户需用手在门把手上“滑”一下，车门自动打开，类似初代 iPhone 解锁的滑动效果。

电动车门此前都是劳斯莱斯等奢华、高端车型才有的配置，阿维塔 11 装上它可谓是非常厚道，还进一步提升了车辆的科技感。

▲ 阿维塔 11 的电动门

实际体验中，电动车门很有仪式感。尤其是驾驶员坐好后踩一脚刹车的时候 —— 电动门自动关闭、座椅和方向盘自动调整好位置，既方便又科技。

但因为电动门的开、关需要一定的时间，且在开的过程中不能马上关闭（反之亦然），所以如果车内人多且需要频繁开关车门的时候，电动门就显得不是那么好用了。

当然，目前试驾车还处于试装阶段，并不是最终量产交付版本，所以后续厂家肯定会对车门的运行逻辑进行调整，甚至也有可能会增加一个纯手动模式供用户选择。

▲ 车门开启

此外，新车还配备 22 寸花瓣造型的大轮圈、电动可升起的尾翼，让整辆车看起来动感十足。

即使不选装 22 寸轮圈，标配的也是 21 寸轮圈，并且胎宽达到了 265 级别。不仅视觉效果极佳，并且还能大幅增加行驶稳定性和运动性能，唯一的缺点就是会增加一些能耗。完全没毛病，好评。

▲ 可升降尾翼

02. 开起来很运动 百公里加速让人眩晕

那么，一辆看起来运动感十足的车，真正跑起来怎么样呢？

此次试驾车为双电机四驱，搭载华为三合一电驱动系统，车辆前轴配备了功率为 195kW（约合 265 马力）的异步电机，后轴配备了功率为 230kW（约合 312 马力）的同步电机，整车的最高功率可达 425kW（约合 577 马力）。

即使车重达到 2.3 吨，但得益于强大的动力，该车还是能在 3.98 秒完成 0～100km / h 的加速，进入 3 秒俱乐部，比特斯拉 Model Y 性能版等车型仅仅慢了零点几秒。从账面参数来看，阿维塔 11 百公里加速时间在当今纯电 SUV 市场属于第一梯队。

▲ 阿维塔 11 全力加速

但在车东西实际体验中，车内在乘坐 4 人情况下，阿维塔 11 依然能带来比较猛的加速体感。并且，由于阿维塔 11 采用双电机四驱，搭配 265 宽度轮胎以及自身较重的车重，该车在积水路面全力加速时，车辆前后轮均未打滑，车头上扬姿态也比较合理。

“电”门一脚踩到底之后，650N∙m 的峰值扭矩瞬时爆发，把满载接近 2.8 吨的车“弹”了出去，甚至让人产生了眩晕感。

▲ 全力加速车身姿态

跑得快，那么刹车也必须跟上。阿维塔 11 全系搭配全铝 4 活塞 Brembo 刹车卡钳，官方百公里制动距离 35m 以内。而在车东西的实测中，即使是在雨天且有积水的情况下，阿维塔 11 的百公里制动距离也保持在 40 米以内。

除了进行全力加速 / 制动测试外，车东西还在测试场地进行了麋鹿测试、连续绕桩等考验车辆悬架和底盘调教的科目。

首先是麋鹿测试，由于下雨以及路面积水，所以麋鹿测试的入弯速度被限定在 40km / h，虽然这样的测试时速并不能代表阿维塔 11 的极限，但也可以感受到车辆悬架对于车身姿态有效支撑。

▲ 阿维塔 11 进行麋鹿测试

阿维塔 11 采用前铝合金双叉臂、后五连杆独立悬架（底盘使用了不少铝合金部件），并且车辆悬架调校得也比较硬朗扎实。在测试中，四个车轮都紧贴地面，并没有出现推头、甩尾等情况，悬挂对车身侧倾抑制得也比较好。

在麋鹿测试后，车东西驾驶阿维塔 11 完成了连续绕桩的体验科目，与麋鹿驾驶一样，车辆在连续绕桩时，车身姿态比较平稳。

▲ 阿维塔的前悬架

在绕桩过程中，车东西体验了车辆的三种驾驶模式，分别为舒适、节能、运动。整体来说，三种驾驶模式的风格差别明显，可以适用于多种驾驶场景。

首先在舒适模式下，油门踏板的灵敏度比较低，方向盘手感很轻，整体驾控感受与普通家用买菜车接近，很难察觉出这是一辆车长接近 5 米、车重超过 2 吨、拥有 589 匹马力的“大”车。

在节能模式下，车辆油门踏板的响应比较迟缓，几乎要踩到一半，才能感受到一定的加速度，并且车辆动能回收会调至最高，但实际体验感受并没有很突兀，驾驶员松开油门后没有那种明显往后拽的感觉，属于那种比较柔的回收力度。

▲ 阿维塔 11 绕桩

而在运动模式下，驾驶员可以非常明显地感受到油门灵敏度的变化，只要轻踩油门，就会带给驾乘人员非常明显的加速体感。并且车辆的方向盘也会明显变重，增加操控手感。

这里的重是相对而言的，即使最重的运动模式，阿维塔 11 的转向力度也比特斯拉最轻柔的模式要轻一些，整体开起来还是很舒适的一台车，即使是萌妹子也能驾驭。

此外，阿维塔 11 还拥有一个自定义模式，驾驶员可以根据自己喜好设定车辆的加速、方向盘力度、动能回收力度等参数，满足个性化驾驶需求。

▲ 阿维塔 11

总结来看，无论是电机性能还是悬架转向，阿维塔 11 都属于一款偏向运动调教的 SUV 车型，而这也恰恰成为阿维塔 11 的一个竞争点，毕竟跟它同价位的新能源 SUV 车型基本都是偏家用属性，再加上其帅气的外观，相信该车上市后会吸引一批忠实的年轻粉丝。

03. 华为提供座舱和 L2 还有大量车载应用

在感受完阿维塔 11 的动态表现后，车东西也体验了阿维塔 11 的座舱部分。

从车外进入车内，阿维塔 11 的内饰设计极具设计感，此次车东西分到车辆内饰颜色为勃艮第红，仪表岛台下方为勃艮第红（座椅、方向盘等），仪表岛台上方为月夜蓝，而两个颜色交界用了金色的装饰条，整体配色很显高档。

新车整体中控造型为轴对称设计，驾驶员侧和副驾侧各有一个尺寸为 10.25 英寸，分辨率为 1920*720 的显示屏，分别用于显示车辆的仪表信息和娱乐内容。而中间是一块 15.6 英寸的中控屏幕，分辨率为 1920*1080，用于控制车辆的各种功能。

▲ 阿维塔 11 内饰

值得一提的是，在中控屏幕后面是一个名为“情感涡流”的内饰组件，其集成了车内扬声器、空调出风口，并且把主驾和副驾两侧的屏幕连接到一起，让整个中控台形成一个“凹凸有致”的曲线，坐进车内，氛围感直接拉满。

但在车东西体验中发现，由于当地天气湿热，车内空调温度较低，位于“情感涡流”的空调出风口处凝结出了水滴，后续量产版应该会对此进行改进。

▲ “情感涡流”组件

车机系统方面，阿维塔 11 搭载华为 HarmonyOS 智能座舱，该座舱可以理解为一个整合在车内的华为“全家桶”，既有流畅的操作系统，也有华为自研的硬件，同时也包含了丰富的软硬件生态。

在实际体验中，车辆中控屏幕比较顺滑，拖动地图、菜单等界面整体比较流畅。但由于车辆是试装车的原因，其车机系统相较同搭载 HarmonyOS 智能座舱的问界 M5 来说，前者还是有些小卡顿，并且一些软件功能目前还处于开发阶段，暂时不能体验。

▲ 阿维塔的车机流畅度

此外，阿维塔 11 的车机系统还内置了华为应用商店，可以下载像是B站、网易云音乐、WPS、开心斗地主等各类应用在车内使用，车东西也在现场用车机版 WPS 开始“写稿”。

▲ 使用车机版 WPS

在智能驾驶方面，阿维塔 11 搭载华为 ADS 自动驾驶系统，采用视觉 + 雷达的融合感知方案，未来可以实现城市内点对点 L2 能力。

具体来说，根据此前官方公布的信息，阿维塔 11 共有 34 个感知硬件，其中包括 3 颗激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达以及 13 颗摄像头，并将搭载来自华为 400Tops 的计算平台。

▲ 激光雷达位于两侧翼子板和前牌照下方

目前，虽然试驾车并不能开启辅助驾驶功能，但车东西发现车辆菜单页面已有华为 ADS 系统 LOGO，并且车辆仪表也能显示周围环境物体感知信息，这也就说明这辆试装车上的感知硬件已经开始工作，并不只是一个模型。

▲ 仪表显示外部感知信息

功能层面，华为 ADS 是要在车主“小区车库”到“公司车库”全段路线上，实现连续的自动驾驶体验。也就是说，从自家车库上车那一刻起，车辆就负责所有驾驶操作 —— 开出地库、开上城市道路、开上环路、开下环路、进入城市路况、进入公司地库。

▲ 华为 ADS 处理无保护左转场景

04. 结语：阿维塔已经成功了一半

由于本次试驾的是试装车，所以只有一些基本的行驶体验，但整体来说，这个由长安、华为、宁德时代三强联手打造的首款产品 —— 阿维塔 11，确实给我们在很多方面留下深刻印象。

在上周末的重庆车展上，华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣共同为阿维塔 11 站台，三位大佬的齐聚足以证明三家公司对阿维塔品牌的重视程度。

从试驾来看，作为一辆车最重要的行驶部分，阿维塔 11 整体表现得很不错，已经达到甚至超过我们此前对它的预期，现在可以说阿维塔已经成功了一半。

随着未来该车量产，华为整套智能化解决方案上车，也将赋予该车其更大的竞争力，而阿维塔离成功的另一半，或许今年就能实现。