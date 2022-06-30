网络小说网站宝书网永久关闭，目前已停止访问

IT之家 6 月 30 日消息，今日“宝书网永久关闭”登上微博热搜，网络小说网站宝书网称，为响应国家号召，本站永久关闭。目前该网站已经停止访问。

网友截图显示，宝书网今日凌晨永久关闭，宝书网称：“响应国家号召，本站永久关闭。本站别无分站，其它同名网站均与本站无关。感恩青葱岁月相知相伴，有一种离别叫不说再见! 愿以梦为马，不负韶华!”

宝书网是一家网络小说阅读网，小说种类包括玄幻、武侠、穿越、言情、都市等。该网站因提供 txt 版本小说下载，稳定性较好并且没有广告，具有较多用户。

IT之家了解到，今年 5 月 26 日，中国版权协会发布了《2021 年中国网络文学版权保护与发展报告》，该报告指出网络文学盗版侵权的“三座大山”分别为盗版平台、搜索引擎和应用市场。其中，搜索引擎和应用市场作为盗版内容传播的主要渠道，侵害最为严重。报告显示，在 2021 年，中国网络文学盗版损失规模为 62 亿元，同比上升 2.8%，保守估计已侵占网络文学产业 17.3% 的市场份额。截至 2021 年 12 月，盗版平台整体月度活跃用户量为 4371 万，占在线阅读用户量的 14.1%，月度人均启动次数约 50 次。多数网络文学平台每年有 80% 以上的作品被盗版；82.6% 的网络作家深受盗版侵害，其中频繁经历盗版的比例超过四成。在中国版权协会举办《2021 年中国网络文学版权保护与发展报告》发布会，多家网络作协、网络文学平台和 522 名网络作家倡议对网络文学侵权盗版行为予以曝光、公示，呼吁搜索引擎和应用市场停止侵权，共同保护网络文学的原创内容生态。