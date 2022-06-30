联想拯救者 Y9000K 游戏本今晚发布，还有 Y9000X 新配置

IT之家 6 月 30 日消息，联想将在今晚 19:00 发布新款 Y9000K 游戏本，此外联想还将带来 3070 版本的 Y9000X 以及 3070ti 版本的 Y9000P 冰魄白版本。

、

IT之家了解到，联想给出的配置表显示，新款拯救者 Y9000K（ Legion 7 16IAX7 ）将可选 i7-12800HX 和 i9-12900HX，两款都是桌面处理器下放，均为 16 核 24 线程，前者最高 4.8GHz，后者最高 5GHz。i9-12900HX 现已被多款游戏本搭载，但 i7-12800HX 暂未有笔记本搭载。

显卡可选 RTX 3070 Ti 和 RTX 3080 Ti，主板为 HM670，最高可选 32GB DDR5-4800 内存，支持超频至 DDR5-5400，可安装两条 PCIe 4.0 SSD。

根据联想的预热信息，Y9000K 2022 就升级为全新的霜刃 Ultra 散热系统 4.0，液态金属导热材质（CPU）+ 全区的 VaporChamber 真空液冷系统将带来更强劲的性能释放，更稳定的温度表现。在开启了野兽模式后，i7-12800HX 单核 709，多核为 8680，而与之相比的 Y9000P 上的 H45 系列处理器 i7-12700H 则为 7388 分，多核提升达到 17%；