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LG 显示 OLED 面板扩张计划放缓，因受供应链限制

2022/6/30 16:45:44 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：长河
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6 月 30 日消息，据国外媒体报道，去年年初开始的芯片短缺影响到了汽车、消费电子等众多领域，目前仍在持续，汽车领域尤为明显，通用、福特、丰田、现代等一众汽车大厂，都受到了芯片短缺的影响，导致工厂不同程度的停产

LG

但受到零部件短缺的影响的，不只是汽车等领域，面板生产领域，目前也受到了零部件短缺的影响

外媒最新的报道就显示，供应链的限制，已经影响到了 LG 显示 OLED 面板的扩张，导致他们的扩张计划放缓。

从外媒的报道来看，LG 显示生产 OLED 面板所需要的部分零部件的交付时间，已是之前的两倍，这也就导致他们的产能扩张计划推迟。

而外媒在报道中还提到，虽然是韩国主要的 OLED 面板生产商，但他们所需要的设备，仅 9% 是由韩国厂商供应，这些设备制造商，目前也无法制造并供应 LG 显示所需要的生产系统

在 OLED 面板制造方面，韩国有 LG 显示和三星显示这两大商，LG 显示在电视等所需的大尺寸 OLED 面板方面优势明显，三星显示的优势则是智能手机所需的 OLED 面板方面，这两大厂商都是 iPhone 所需 OLED 面板的供应商，三星显示的供应量更多。

外媒在报道中也提到，LG 显示扩张 OLED 面板产能所遇到的问题，可能也影响到了三星显示，但他们尚未有准确的消息。

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关键词：LGOLED面板

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