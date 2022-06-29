因通货膨胀 LG 能源在美国建厂成本提升 3 亿美元，其将重新评估该计划

IT之家 6 月 28 日消息，LG 能源公司（LGES）作为世界第二大的电动汽车电池制造商，曾在今年 3 月份宣布花费 13.1 亿美元在美国亚利桑那州建造一个新电池厂。现在，LG 能源公司称由于通货膨胀导致建厂成本大增，将重新考虑该计划。

LG 能源公司的一位官方人士称，由于商业环境的恶化导致投资成本大幅增加，LG 能源正在重新评估该投资的时间、规模等细节。该公司称，由于全球通货膨胀和最近韩国货币大幅贬值，新工厂的投资额已经从之前的 13.1 亿美元膨胀到了 16 亿美元左右，建厂成本提升了近 3 亿美元，因此该计划被搁置。现在 LG 能源公司至少需要 4-6 个月的时间才会对该建厂计划完成评估。同时，LG 能源公司表示，与通用汽车公司（GM）在田纳西州和密歇根州共同建设的另外两家工厂将按计划继续进行。

韩联社称，因为用于电动车和其他电动工具的圆柱形电池需求不断上升，LG 能源公司计划通过在美国亚利桑那州建造新工厂来进一步提升 LG 能源在北美的地位。如果该工厂建成，其将是韩国电池制造商经营的第一家圆柱形电池工厂。

IT之家了解到，LG 能源原计划在 2024 年下半年开始运营该工厂，并且预期年产量为 11 千兆瓦时（GWh）。LG 能源公司目前在美国密歇根州经营着一家独资工厂，并且与通用汽车公司（GM）在俄亥俄州共同经营着另一家工厂。