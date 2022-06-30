蚂蚁、腾讯、百度、京东等联合发起数字藏品行业自律发展倡议，反对炒作并提高准入标准

IT之家 6 月 30 日消息，数字藏品拥有的热度促进了行业快速发展，但部分缺乏管控的平台引起了局部乱象。今日，中国文化产业协会与蚂蚁、腾讯、百度、京东等近 30 家机构联合发起《数字藏品行业自律发展倡议》，该倡议希望能够提高行业准入标准，反对数字藏品的二次交易和炒作。

数字藏品是指通过区块链技术对特定的作品生成唯一数字凭证，在保护其数字版权的基础上，实现数字化发现、购买和收藏。但由于一些平台缺乏管控，导致了行业出现了局部乱象。中国文化产业协会秘书长金鹏称，一些平台无清晰知识产权授权链路、无采取防范炒作的措施、没有履行保护未成年人权益等。通过行业自律来加强监管、明确准入资质将使行业向高质量水平发展。

该倡议提到，发行、销售数字藏品的平台应按照国家法律法规和监管要求，具备相关业务经营资质，如区块链信息服务备案、网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可等。中国文化产业协会称，目前，各大互联网平台均已进入数字藏品领域，应起到自律、正向引导作用，用数字技术拓展更多实体应用场景从而激活文化行业新动能，成为创造真正价值的重要力量。

IT之家了解到，该倡议共十四条，参与各方涵盖文旅产业专业机构和协会、文化央企、IP 机构以及蚂蚁、腾讯、百度、京东等互联网科技公司，是目前行业覆盖方最广的自律公约。倡议的主要内容为以下四点：