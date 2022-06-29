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小米游戏加码未成年保护，开发者可直接接入防沉迷系统

2022/6/29 17:19:15 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 6 月 29 日消息，从小米游戏获悉，在与开发者的合作过程中，小米游戏意识到许多开发者受限于技术、周期、人力等问题，导致开发者研发的防沉迷能力不规范而导致游戏产品无法正常运营。

IT之家了解到，小米游戏表示，为保障开发者能更好地履行保护未成年人的责任，小米游戏对内将实名认证、防沉迷、人脸识别内置 SDK 中，对外设置适龄分级体系的“保姆级”服务，帮助开发者接入完整的防沉迷系统和保护体系。

小米游戏加码未成年保护

目前，小米游戏已将实名认证与防沉迷功能整合到小米游戏 SDK 中（Software Development Kit 即软件开发工具包），这意味着开发者只需接入符合版本要求的小米游戏 SDK，即可使自己的游戏产品获得实名认证和防沉迷功能。

接入后，游戏将严格根据政策要求，新用户登录游戏将要求进行实名认证没有实名认证的用户将无法进行游戏；而实名认证的未成年用户仅可在每周五、六、日和法定节假日的晚 20:00-21:00 期间进行游戏。

同时，未成年用户在游戏期间的充值也将受到限制

  • 未满 8 周岁的用户禁止使用付费功能；   

  • 8 周岁以上未满 16 周岁的用户，单次充值金额不得超过 50 元人民币，每月充值金额累计不得超过 200 元人民币；

  • 16 周岁以上未满 18 周岁的用户，单次充值金额不得超过 100 元人民币，每月充值金额累计不得超过 400 元人民币。

小米游戏加码未成年保护

此外，针对高发的“未成年人冒充成年人身份，绕开防沉迷系统”问题，小米游戏通过专项技术开发，已正式推出针对性的人脸识别系统

据小米游戏介绍，在识别验证外，该系统还能在尽可能减少用户影响的前提下，通过系统分析进行用户甄别，查找出潜在的身份冒用行为，更加精准有效的保护未成年人

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关键词：小米游戏

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