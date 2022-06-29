小米游戏加码未成年保护，开发者可直接接入防沉迷系统

IT之家 6 月 29 日消息，从小米游戏获悉，在与开发者的合作过程中，小米游戏意识到许多开发者受限于技术、周期、人力等问题，导致开发者研发的防沉迷能力不规范而导致游戏产品无法正常运营。

IT之家了解到，小米游戏表示，为保障开发者能更好地履行保护未成年人的责任，小米游戏对内将实名认证、防沉迷、人脸识别内置 SDK 中，对外设置适龄分级体系的“保姆级”服务，帮助开发者接入完整的防沉迷系统和保护体系。

目前，小米游戏已将实名认证与防沉迷功能整合到小米游戏 SDK 中（Software Development Kit 即软件开发工具包），这意味着开发者只需接入符合版本要求的小米游戏 SDK，即可使自己的游戏产品获得实名认证和防沉迷功能。

接入后，游戏将严格根据政策要求，新用户登录游戏将要求进行实名认证；没有实名认证的用户将无法进行游戏；而实名认证的未成年用户仅可在每周五、六、日和法定节假日的晚 20:00-21:00 期间进行游戏。

同时，未成年用户在游戏期间的充值也将受到限制：

未满 8 周岁的用户禁止使用付费功能；

8 周岁以上未满 16 周岁的用户，单次充值金额不得超过 50 元人民币，每月充值金额累计不得超过 200 元人民币；

16 周岁以上未满 18 周岁的用户，单次充值金额不得超过 100 元人民币，每月充值金额累计不得超过 400 元人民币。

此外，针对高发的“未成年人冒充成年人身份，绕开防沉迷系统”问题，小米游戏通过专项技术开发，已正式推出针对性的人脸识别系统。

据小米游戏介绍，在识别验证外，该系统还能在尽可能减少用户影响的前提下，通过系统分析进行用户甄别，查找出潜在的身份冒用行为，更加精准有效的保护未成年人。