联想推出拯救者 Y9000X 笔记本新配置：i7-12700H + RTX 3070，10499 元

IT之家 6 月 30 日消息，在今晚的发布会上，联想公布了新款 Y9000X 和 Y9000P 冰魄白笔记本新配置，首发售价如下：

Y9000X

i7-12700H + RTX 3070 + 16GB + 512GB：10499 元

i7-12700H + RTX 3070 + 24GB + 512GB：10999 元

Y9000P 冰魄白

i7-12700H + RTX 3070 Ti + 16GB + 512GB：11299 元

IT之家了解到，Y9000X 3070 版本搭载了 14 核的 i7-12700H 和 8GB 显存的 RTX 3070；屏幕为 16 英寸的 2560* 1600p 分辨率，165Hz 刷新率，500 尼特亮度；标配 99.99Wh 大电池，支持 135W 快充。

Y9000P 冰魄白新版本搭载 14 核的 i7-12700H 和 8GB 显存的 RTX 3070 Ti，这款显卡性能释放可达 150W；屏幕为 16 英寸的 2560* 1600p 分辨率，165Hz 刷新率，500 尼特亮度；配备 80Wh 电池，支持 135W 快充。

Y9000X 和 Y9000P 分别定位于专业电竞本和轻薄电竞本，一图看懂：