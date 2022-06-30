华为 Watch Fit 2 价格公布，899 元起

IT之家 6 月 30 日消息，京东现已公布华为 Watch Fit 2 的售价，这款产品将在 7 月 4 日的华为发布会上正式发布。

WATCH FIT 2 活力款 ——899 元

WATCH FIT 2 时尚款 ——1099 元

WATCH FIT 2 雅致款 ——1299 元

IT之家了解到，5 月份，华为在海外推出了全新的华为 Watch GT 3 Pro 以及 Watch Fit 2 智能手表。

华为 Watch Fit 2 采用了 1.74 英寸的 AMOLED 屏幕，屏幕比上一代增加了 18.6%，边框也比第一款小了 0.55 毫米。这块屏幕分辨率为 336 × 480 像素，像素密度达 336 ppi，屏占比 70%。

华为 Watch Fit 2 厚 10.8 毫米，宽 33.5 毫米，长 46 毫米。华为 Watch Fit 2 活动版重 26 克，经典版和优雅版重 30 克（均不带表带），支持蓝牙 5.2 连接。

华为为这款手表提供了多种配色，活动版有樱花粉、海岛蓝和午夜黑，经典版有星云灰和月白两种，优雅版则提供银霜和优质金两种配色。用户可以选择不同颜色和设计的金属链、皮革和亲肤硅胶表带，全系 5ATM 防水。

此外，这款手表的 GPS 系统也比其上一代进行了改进，从而提供更准确的定位。它还支持 TruSeen 5.0 用于心率监测器，但没有像 Watch GT 3 Pro 那样的 TruSeen 5.0+。此外，它也同样支持睡眠监测、压力和血氧饱和度等。

除了心率监测，还提供一系列健康和运动功能，例如多达 100 种运动模式，还有七种模式专属健身教练指导和针对个人健康计划的健康生活管理功能。

华为 Watch Fit 2 还带来了更强的健身功能，对于喜欢跑步的用户，Watch FIT 2 还支持华为跑步能力指数（RAI），可分析用户的身高、年龄、体重、体能和跑步体验，从而为用户制定更合适的训练计划，同时自动评估数据并根据进度调整训练建议。

值得一提的是，华为 Watch Fit 2 还支持蓝牙通话功能，而且华为还为 WhatsApp 引入了快速回复功能，可以直接从智能手表上回复消息。