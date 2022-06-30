Epic 下周免费游戏公布：《杀戮空间 2》与《远古敌人》

IT之家 6 月 30 日消息，Epic 本周的免费游戏《Geneforge 1 - Mutagen》《Hood: Outlaws & Legends》《Iratus: Lord of the Dead》三款现已开启免费领取。

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下周的免费游戏将是《Killing Floor 2 - 杀戮空间 2》与《Ancient Enemy - 远古敌人》。

游戏介绍：

《Killing Floor 2 - 杀戮空间 2》

在《KILLING FLOOR 2》中，玩家将降入欧洲大陆，这里因为霍因生物科技的失败实验而造成的疫情在迅速蔓延并形成了不可阻挡的势头，让欧盟完全陷入瘫痪 —— 仅在原版《KILLING FLOOR》中的事件结束一个月之后，遍地充满了标本克隆，城市陷入了混乱，通信中断，政府倒闭，而军队也已被系统性地消灭。欧洲的人民非常懂得生存和自我保护，而且幸运的幸存者已经藏了起来。

不过，并不是所有人都已经放弃了希望…… 一群平民百姓跟雇佣兵联合起来对抗丧尸的爆发，并在欧洲各地成立了私人资助的活动基地。在追踪标本克隆爆发的同时，玩家将降入丧尸爆满的热区并消灭他们。

《Ancient Enemy - 远古敌人》

本作是一款策略角色扮演卡片游戏，本作中，你需要进行有趣的战术决定，来和扭曲的敌人作战，并解开富有挑战性的谜题。面对一群致命的敌人，它们中的每一个都来自一个邪恶业已称霸的世界。你不仅需要顶住攻势，还需要重建你的力量，来消灭邪恶，并和你怪物般的仇敌进行最后的决斗！