微软更新 Win11 22H2 发布预览版，版本号升至 22621.169（KB5014958）

IT之家 7 月 1 日消息，微软今天宣布，将在 Windows 11 版本 22H2 的发布预览频道中向测试人员发布 Windows 11 Build 22621.169 (KB5014958) 版本更新。

微软没有在这个版本中提到任何新功能，不过似乎包括文件资源管理器选项卡以及新的导航更新。此外，它还解决了多个 Bug。

新增了服务器消息块 (SMB) 重定向器 (RDR) 特定的公共文件系统控制代码 FSCTL_LMR_QUERY_INFO。

在 Windows 客户端和服务器轻量级目录访问协议 (LDAP) 实现中增加了对传输层安全 (TLS) 1.3 的支持。

更新了 Remove-Item cmdlet，从而保证与 Microsoft OneDrive 文件夹正确交互

启用了 InternetExplorerModeEnableSavePageAs 组策略。

修复了当用户使用通用文件对话框打开相机时导致“拍照”按钮消失的问题。

修复了一个会导致驱动安装出错的问题，具体表现为：已安装拓展驱动但未安装基本驱动程序时，系统会无法从 Windows Update 收到相同扩展驱动程序

修复了导致 Active Directory 从媒体 (IFM) 创建安装失败并出现错误“2101 JET_errCallbackFailed”的问题。

修复了 Active Directory 轻型目录服务 (LDS) 重置 userProxy 对象的密码时出现的问题。密码重置失败并出现错误，例如“00000005: SvcErr: DSID-03380C23, 问题 5003 (WILL_NOT_PERFORM), data 0”。

启用了 InternetExplorerModeEnableSavePageAs 组策略。

修复了 Active Directory 轻型目录服务 (AD LDS) 重置 userProxy 对象的密码时出现的问题。当您尝试重置其他人的密码并使用简单绑定进行身份验证时，密码重置失败。错误类似于“00000005：SvcErr：DSID-03380C23，问题 5003 (WILL_NOT_PERFORM)，数据 0”。