和解强制开发者“应用内支付”的纷争，谷歌同意给 9000 万美元

北京时间 7 月 1 日早间消息，据报道，法院文件显示，谷歌已同意支付 9000 万美元和解与应用开发者的一起诉讼。该官司重点是谷歌强制应用开发者使用其支付系统，并收取高额佣金。

应用开发者在向旧金山联邦法院提起的诉讼中指控谷歌利用与智能手机厂商的协议、技术壁垒和收入分享协议，从事实上封闭了该应用生态系统，并使得多数支付流程都通过 Google Play 支付系统完成，而这套系统会默认收取 30% 的服务费。

作为这项和解协议的一部分，谷歌在一篇博文中表示，将会投入 9000 万美元支持在 2016 年至 2021 年间年收入不超过 200 万美元的应用开发者。

谷歌在博文中写道：“如果他们愿意，绝大多数通过 Google Play 赚取收入的美国开发者都有资格获得该基金的支持。”

谷歌称，该公司还将继续向每年通过 Google Play Store 获取收入不超过 100 万美元的开发者收取 15% 的佣金。该公司在 2021 年开始采取这一措施。

这一和解协议还有待法院批准。

原告代律师 Hagens Berman Sobol Shapiro LLP 表示，可能有 4.8 万应用开发者有资格申请 9000 万美元的基金，最低支付额为 250 美元。

苹果去年同意放松 App Store 对小型开发者的限制，并就一起集体诉讼达成和解。该公司也同意支付 1 亿美元和解费。

美国国会也考虑通过立法要求谷歌和苹果同意应用侧载，即不通过应用商店下载应用。他们还将禁止这两家公司强制应用开发者使用谷歌和苹果的支付系统。