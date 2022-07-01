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小米 12S 系列新技术公布：FBO 焕新存储、叶脉冷泵散热

2022/7/1 14:23:03 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 这是我的破情系半生nh 的线索投递！

IT之家 7 月 1 日消息，小米 12S 系列新机将于 7 月 4 日晚 7 点发布，今天官方开始预热新机的各种创新技术。

今天早些时候官方已经公布了小米 12S 系列新机将首发搭载小米自研澎湃 G1 电池管理芯片，实现了电池管理全链路技术的自研；小米 12S 采用新一代钴酸锂电池，容量增加了 100mAh，小米 12SUltra 采用更先进更贵的第二代硅氧负极电池，在负极中加纳米级富锂硅氧材料，4 倍锂离子存储能力。

小米现在公布了另外两个技术 ——FBO 焕新存储技术和叶脉冷泵散热技术。据小米介绍，FBO 焕新存储技术。已被闪存全部主流品牌采用，并被纳入下一代 UFS 4.0 国际闪存标准。该技术在 UFS 存储芯片中自动检测、自动整理手机存储碎片。模拟 4 年使用测试，读写速度几乎无衰减。小米 12S Ultra 已使用搭载这项技术的 UFS，系统体验更流畅。

叶脉冷泵散热技术则采用仿生设计，设计原理类似植物叶片，为冷液传导打开定向高速通道，官方称导热性能比 VC 提升 100%

IT之家了解到，小米 12S 系列提供三款机型，分别为小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra，全系采用徕卡影像，全系搭载骁龙 8 + 处理器，其中小米 12S Ultra 首发搭载索尼 IMX989 完整 1 英寸大底。

小米 12S Pro 渲染图

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关键词：小米12S

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