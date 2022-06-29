小米 12S 发布会邀请函图赏：原汁原味的徕卡家乡白葡萄酒

IT之家 6 月 29 日消息，小米影像战略升级暨小米 12S 新品发布会将在 7 月 4 日晚 19 点举行，届时将发布同徕卡联合打造的小米 12S 系列新机，官方昨天已经放出了此次发布会的邀请函，该邀请函也已抵达IT之家，一起来看一下。

小米 12S 系列发布会的邀请函是一瓶来自徕卡家乡的白葡萄酒，寓意很明显 —— 小米 12S 相机是原汁原味的徕卡味道。值得一提的是，该葡萄酒名字叫“雷司令”。

邀请函中还有一张卡片，卡片上写着“移动影像新时代的决定性瞬间”，上有小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军和徕卡相机全球董事会主席 Dr. Andreas Kaufmann 的签名。

这瓶白葡萄酒用一张报纸裹着，报纸上有两张图片，左侧是 1914 年奥斯卡・巴纳克使用第一台徕卡相机拍摄的第一张照片，右侧则是小米 12S 系列新品对“前辈”的致敬复刻。

小米 12S 系列提供三款机型，分别为小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra，全系采用徕卡影像，全系搭载骁龙 8 + 处理器，其中小米 12S、小米 12S Pro 搭载索尼 IMX707 传感器，小米 12S Ultra 更是将采用定制索尼 IMX989 图像传感器，完整的一英寸大底，是索尼迄今为止最大尺寸的手机相机传感器。