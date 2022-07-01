真我 realme 退出 OPPO 商城，相关手机已无踪影

IT之家 7 月 1 日消息，真我 realme 疑似已经退出了 OPPO 商城，现在 OPPO 商城中已经没有真我 realme 相关机型，此前的链接也已失效。

真我 realme 创立于 2018 年 8 月，跟 OPPO、一加都隶属于欧加控股。此前真我 realme 和一加的产品都在 OPPO 商城有着自己的专区，也有链接直达各自官网。现在 OPPO 商城中已经搜不到任何 realme 的产品，品牌版块也已经移除，而一加不受影响。此前导向 OPPO 商城中的真我手机链接，现在已经显示“该商品已下架，逛逛其他商品吧”，而真我 realme 官方商城可正常访问。

据数码博主 @数码闲聊站 表示，realme 要重新单干做自己的商城，并且计划推出折叠屏手机、高性能平板和屏下前摄旗舰机。

IT之家了解到，真我 realme 这次退出 OPPO 商城应该是该品牌更为独立的表现，此前真我 realme 多款产品获得市场青睐，市场知名度有较大提升。现在 realme 真我 GT2 大师探索版也将于 7 月发布，根据入网信息，realme GT2 大师探索版厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，配备 4880mAh（标称 5000mAh）电池，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。预计 realme 真我 GT2 大师探索版将搭载骁龙 8+ 移动平台。