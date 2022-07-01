三星 Galaxy XCover 6 Pro 三防手机发布，采用可拆卸电池设计

IT之家 7 月 1 日消息，三星已经在海外推出了 Galaxy XCover 6 Pro 三防新机，该机是三星首款支持 5G 的耐用型智能手机，还支持 Wi-Fi 6E 连接。

三星 Galaxy XCover 6 Pro 搭载高通公司基于 6 纳米工艺的骁龙 778G 芯片，三星 Galaxy A53 和一加 Nord N20 等手机也搭载该芯片。手机提供 6GB 的内存和 128GB 的内部存储空间，支持使用 microSD 卡扩展到 1TB。

作为一款三防手机，三星 Galaxy XCover 6 Pro 具有 IP68 防尘防水等级，还通过了 MIL-STD-810H 军规标准认证。

三星 Galaxy XCover 6 Pro 还采用了 6.6 英寸 FHD + 显示屏，刷新率为 120Hz，官方称即使在雨中或戴着手套使用时也能使用。此外，其屏幕由康宁公司的大猩猩玻璃 Victus + 保护。

让这款手机脱颖而出的是它的可拆卸电池设计，意味着像很多年前的手机那样，电量耗尽时用户可以随时更换它的 4050mAh 电池。该机还支持 POGO 充电功能，可以同时给多个配件充电。

对于那些远程工作的人来说，Galaxy XCover6 Pro 具有 Samsung DeX 功能，允许外接显示器、键盘和鼠标打造一个便携式工作空间。

这款手机开箱预装安卓 12 系统，三星承诺提供长达 5 年的安全更新和 4 次 One UI 和操作系统的升级。该机还有两个可编程的按键，包括 XCover 和顶部的按键，以完成特定的功能，如启动某个应用程序等。

IT之家了解到，三星 Galaxy XCover6 Pro 在德国的售价为为 600 欧元（约 4200 元人民币），将于本月开始在欧洲、亚洲和中东地区上市，今年晚些时候在更多地区上市。