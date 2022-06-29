三星揭秘 240Hz 笔记本专用 OLED 屏：支持 48-240Hz “OLED Sync”

IT之家 6 月 29 日消息，日前，微星 Raider GE67 HX 游戏本首发了三星的 2K 240Hz OLED 屏幕，首发 18999 元起。今天，三星介绍了这款显示屏的一些技术。

三星表示，三星显示研发出了刷新率大幅提高的 240HZ OLED，还研发出 VRR（可变刷新率，Variable Refresh Rate ） 技术。微星推出的笔记本电脑 "Raider GE67 HX〞搭载了 15.6 英寸支持 240Hz 刷新率的笔记本电脑专用 OLED，在游戏笔记本市场上，它是世界上首个采用高刷 VRR OLED 的机型。

VRR 是根据显卡（GPU）的画面输出改变显示屏刷新率的可变刷新率技术。如果在游戏过程中，显卡每秒显示 60 或 240 个图像，那么显示屏也会随之将刷新率调整为 60Hz 或 者 240Hz。三星 VRR 技术 “OLED Sync” 可以有效防止画面撕裂和运动模糊 (motion blur)，支持 48 至 240Hz 的刷新率。

IT之家了解到，三星首款用于笔记本电脑的 240Hz OLED 面板尺寸为 15.6 英寸，具有 QHD 分辨率，提供 1,000,000:1 的对比度、0.2ms 的响应时间、VESA DisplayHDR 600 认证。