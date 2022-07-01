消息称三星正为苹果开发第二代 OLED iPad 显示屏面板

IT之家 7 月 1 日消息，据 The Elec 报道，苹果供应商已经在为第二代 OLED iPad 机型开发显示面板。

三星显示正在就新的第 8.5 代 OLED 沉积设备的价格进行谈判，该设备旨在为平板电脑等设备制造 OLED 显示面板。据报道，三星计划在 2024 年底使用该设备量产第 8.5 代 OLED 面板，用于苹果的第二代 OLED iPad。

去年，苹果开始将其 iPad 和 MacBook 产品线过渡到 mini LED 显示屏，而 OLED 将是之后的下一步。与 mini LED 显示屏不同，OLED 面板使用自发光像素，不需要背光，这可以提高对比度，并有助于在未来的 iPad 和 MacBook 机型上延长电池续航。苹果此前在最新款 iPhone 和所有 Apple Watch 型号中使用了 OLED 显示屏。

第一代 OLED iPad 机型由 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 组成，预计将使用 LG Display 和三星提供的显示屏，使用现有的第 6 代 OLED 生产线。第二代 OLED iPad 将转向 8.5 代 OLED 面板，对于大型设备来说比使用第 6 代更经济，后者更适合智能手机等小型设备，因为可以在每个基板上生产更多的 OLED 面板。

报道称，首批 OLED iPad 型号计划于 2024 年推出，因此用于第二代型号的显示屏预计会在 2024 年末量产，也可能会在 2025 年某个时候推出。

在 OLED iPad 首次亮相后，苹果预计将推出各种配备 8.5 代 OLED 显示屏的设备。例如，之前的一份报告称，苹果第一款配备 OLED 显示屏的 MacBook 将于 2025 年推出，这将取决于新的 11 英寸和 12.9 英寸 OLED iPad Pro 机型是否成功。