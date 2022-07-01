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微软 Win11/10 Edge Dev 浏览器 105 发布：PDF 工具栏新增文件分享按钮，改进趋势搜索

2022/7/1 16:21:18 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 明月几时有 的线索投递！

IT之家 7 月 1 日消息，微软面向 Dev 开发频道发布了最新的 Edge Dev 105.0.1300.0 更新。Edge Dev 105.0.1300.0 现在可以在桌面平台和安卓系统上使用，带来了一些改进和错误 Bug 修复。

下面是更新内容

新功能

  • PDF 工具栏增加一个按钮来分享文件。

  • 改进 Microsoft Edge 中的趋势搜索，增加了新的策略。

  • 改进了可靠性。

  • 改进了效率模式字符串和功能设置。

  • 改进了睡眠标签策略中的措辞，使其在关闭 / 开启时更加清晰。

  • 改进了 Android 上的键盘用户体验。

  • 改进了屏幕阅读器的打印对话框的选项公告。

  • 改进了安卓系统上在开始朗读后去除整篇文章的遮挡，现在在不同的主题下使用各种颜色方案来突出显示。

  • 改进了 Microsoft Edge 中的趋势搜索。

修复

  • 修复了移动端同步设置页面上的一个动画错误。

  • 修复了在移动端点击 Top 网站上方的搜索框时出现的问题。

根据发布时间表，微软 Edge 105 稳定版浏览器将于 2022 年 9 月 1 日当周推出。

微软最近还宣布了 Edge 浏览器的几个新功能集合。另外，微软已经开始面向 Windows 10 消费者推出 WebView2 Runtime，以使开发者的工作更轻松。

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关键词：Edge浏览器微软Win11

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