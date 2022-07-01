业内人士称国内智能手机成品库存超 5000 万部，供应链提出警示

集微网消息，“目前还看不到智能手机的出货拐点，今年下半年的出货也不会高于上半年。”针对如今的智能手机出货现状，一位手机上游产业链人士表示。

深究其原因，疫情的持续反弹、经济下行，俄乌冲突等因素影响了智能手机的出货。

不过，庞大的库存也是拖累下半年智能手机及上游供应商出货的关键。日前，有业内人士与集微网沟通时直言，国产智能手机厂商仍处高库存状态，据说目前成品库存在 5000 万部以上。

换句话来说，下半年智能手机市场依然难逃下行厄运，那么展望 2022 年，智能手机出货是否会创下历史新低呢？对此，舜宇光学在交流纪要中曾提到，公司预测 2022 年全球智能手机销量 12.2 亿部，同比下滑 7.9%。

不过有业内人士则表示，这可能是相对乐观情况下的出货，其认为今年全球智能手机的出货可能是在 11.5 亿部 —12.2 亿部。

中国成“重灾区”，其它地区也难逃出货下滑局面

在整个智能手机市场，中国无疑成为出货下行的“重灾区”。

根据 Canalys 的数据显示，2022 年第一季度全球智能手机出货量 3.112 亿台，同比下降 11%。其中，三星全球智能手机出货 7370 万部，同比减少 4%；苹果智能手机出货约为 5650 万部，同比增加 8%；小米智能手机出货约 3920 万部，同比减少 20%；OPPO 智能手机出货约 2900 万部，同比减少 27%；vivo 智能手机出货量约为 2510 万部，同比减少 30%。

换句话来说，除了苹果以外，三星全球智能手机出货仅出现小幅下滑，而国内手机品牌厂商的出货则出现大幅度下滑态势。

而从全球重要地区的出货情况来看，除了中国以外，今年第一季度欧洲、马来西亚、拉丁美洲等地区的智能手机的出货较上年同期也呈现下滑趋势。

根据已披露的数据显示，2022 年第一季度欧洲智能手机的出货量约为 4170 万部，同比减少 10%；中国智能手机出货量约为 7420 万部，同比减少 14.1%；马来西亚智能手机出货量约为 231.19 万部，同比减少 28.8%；拉丁美洲智能手机出货量约为 3100 万部，同比减少 3%。

Canalys 认为，欧洲市场出货量下跌的主要原因是俄乌战争带来的严重影响，IDC 则指出，持续的疫情反弹对消费者预算的影响，以及新产品升级幅度小等因素，导致了中国智能手机市场需求持续低迷。

而对于马来西亚智能手机出货同比大幅下滑的原因，调研机构则表示，是由于低端 4G 机型的供应挑战，尤其是来自中国供应商的供应挑战，影响了销量和分配。此外，自 2022 年初以来，马来西亚的生活成本攀升，冲击了必需品和其他购物需求，降低了消费者对智能手机的预算。

不过，相对于上述市场而言，拉丁美洲智能手机市场在 2022 年第一季度仍然保持弹性。与 2021 年第一季度相比，拉丁美洲智能手机出货量略有下降（-3%），但与全球出货量下降 11% 相比已显得相当温和。

由此可见，俄乌冲突、疫情的持续反弹等问题已成为阻碍全球智能手机出货的关键因素，那么 2022 全球智能手机的出货趋势又会如何呢？对此，有业内人士则直言，预计今年全球智能手机的出货约在 11.5 亿部 —12.2 亿部之间。

而作为光学龙头企业，舜宇光学也曾预测到，2022 年全球智能手机销量约 12.2 亿部，同比下滑 7.9%，其中，2022 年中国智能手机市场出货约 2.6 亿部，同比下滑 16.9%；欧洲市场智能手机出货约为 1.7 亿部，同比下降 15%；其它地区智能手机的出货量约为 7.9 亿台，同比下滑 2.6%。

供应链提出警示

如今，智能手机出货下滑似乎已是铁板钉钉。

“先活下来”也已成为各大手机上游供应商们常谈及的话语。日前集微网从供应链处获悉，截至目前国内智能手机成品库存在 5000 万部以上。

这一数据的背后意味着，对于国内手机厂商而言，在面临经济下行、疫情持续反弹、俄乌冲突的大环境下，仍有超 5000 万部的去库存压力，而这一庞大的库存更是直接影响了国内智能手机厂商们的出货。

因此，在智能手机出货下行的情况下，除了庞大的竞争压力外，现金流压力将会是手机上游厂商们面临的一个巨大的挑战。

另外值得一提的是，集微网从供应链处获悉，除汽车以外，非手机领域的产品出货也陷入不利局面。日前，一位深耕于终端上游供应链的人士与集微网沟通时直言，目前整个消费电子市场行情均不乐观，6 月份非手机领域的产品出货环比 5 月份也出现了明显下滑。

由此可见，非手机领域或许也出现了库存压力的情况。

要知道，早前在智能手机进入存量竞争时期时，不少手机厂商已转型至非手机领域，而随着智能手机销量大幅疲软后，非手机阵营也不断壮大。

基于此，一边是竞争对手不断增多，一边是非手机领域产品出货下滑，那么摆在上述供应链厂商面前自然是只增不减的压力。

那么面对如此不利情形，制造商们又该如何应对呢？日前，舜宇光学曾谈到，增加客户粘性，加大海外客户业务的开拓；增加核心运动器件，包括马达的研发和量产能力，实现马达、镜头、模组的整合能力，提升复杂产品的整合能力；发挥规模优势和成本竞争力。

同时，其提到，越南和印度实现大规模的运营，提升全球运营能力；持续提升智能化工厂建设速度，此外，开拓 XR 和 IoT 业务。

如今，从供应链反馈的情况来看，除了汽车这一领域外，智能终端市场似乎也并没有拉货增加的趋势，因此在外部环境尚未得到改善之前，加强内部管控无疑已成为重要抓手。