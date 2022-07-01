在俄罗斯“微软 Win10 盗版”搜索数量激增，还有用户转投开源 Linux 软件

IT之家 7 月 1 日消息，在微软决定停止面向俄罗斯销售新产品的背景下，Windows 软件盗版以及俄罗斯类似产品的流行度不断提高，俄罗斯本土用户在操作系统和软件方面的意识开始出现变化。此前微软已禁止俄罗斯用户访问官网并下载 Windows 11、Windows 10 系统。

据《生意人报》报道，俄罗斯在过去 90 天里，由于系统许可版本存在问题，想要安装盗版 Windows 10 的搜索请求数量增加了 80-250%。

报道指出，在今年 6 月份，想要免费下载微软 Excel 的请求搜索量迅速增长（650%）。而过去一周，Windows 10 Media Creation Tool 的搜索量增加了 47 倍。

俄罗斯操作系统的开发人员表示，大家对其产品的需求也有所增加。据 ROSA 信息安全部门负责人 Dmitry Anisimov 称，Rosa Khrom 在 b2c 领域的下载量增加了约 20%。Red Soft（开发 Red OS）的一位代表表示，他们的“盒装”产品版本已经在 Citylink 销售，虽然销量仍然很少：大约 300 个许可证，其中一半以上是在 Citylink 销售的。在俄罗斯乌克兰战争爆发后，该公司预测零售业对俄罗斯操作系统的需求将增长三倍。Basalt SPO (Viola OS) 和 Astra Group (Astra Linux) 的下载量也开始增加。

Marvel Distribution 电子服务和软件解决方案开发总监 Igor Martyushev 怀疑消费者大规模过渡到基于 Linux 的俄罗斯操作系统可能性：在他看来，微软 Windows 更适合普通用户。此外，开发商正在为微软操作系统创建更多付费应用程序，“在 Windows 上进行开发、测试和防止错误 Bug 出现的质量水平更高，”专家指出。

安全代码产品推广部门负责人 Pavel Korostelev 证实，俄罗斯对盗版软件的需求不断增长。“尽管如此，我们认为在两三年内，这一趋势将会下降。这绝对是合乎逻辑的，因为微软和其他供应商的离开并没有阻止经济运行。尽管情况如此，人们仍然需要以某种方式完成他们的工作，”他说。

专家指出，使用盗版程序主要会带来安全风险。“其次，意识发生了变化 —— 那些长期被教导使用正版授权软件并且已成为常态的用户将再次转向使用盗版软件。但以后再想恢复正版软件意识将非常困难。”