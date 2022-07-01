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S23 Ultra 在路上，三星称以后 Galaxy Note 手机每年都会以 S Ultra 形式出现

2022/7/1 23:37:54 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 7 月 1 日消息，三星移动部门负责人最近证实，该公司没有重新推出 Galaxy Note 智能手机系列的计划，但将通过每年推出的新款 Galaxy S Ultra 机型来保持 Note 精神延续。

数码博主 @UniverseIce 表示三星卢泰文在最近采访中声称“从今年开始，Galaxy Note 每年都会以 S Ultra 的形式出现”。

三星上一款 Galaxy Note 智能手机系列是 2020 年 8 月发布的 Note 20。2021 年没有推出新的 Galaxy Note，而今年，三星将 Galaxy S22 Ultra 变成了 Galaxy Note 精神上的继任者。

诚然，Galaxy S22 Ultra 在填补 Galaxy Note 取消后留下的空白方面做得很好，因此三星希望继续保持推出 S Ultra 是有道理的。即使经典的“Note”绰号已不复存在并且发布时间已重新调整，S Pen 的粉丝仍然可以获得最好的硬件。

三星预计将在 2023 年 Q1 推出下一款支持 S Pen 的旗舰产品 Galaxy S23 Ultra，以及不支持 S Pen 的 Galaxy  S23 标准版和 S23 Plus。

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关键词：三星S23 Ultra三星

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