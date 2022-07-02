特斯拉计划缩减董事会规模，维权投资者团体要求 SEC 介入调查

7 月 2 日消息，维权投资者 SOC 投资集团已要求美国联邦金融监管机构调查电动汽车制造商特斯拉，原因是后者正计划将董事会规模从 8 人缩减至 7 人，并取消独立董事席位。

特斯拉在 6 月份的委托书中宣布，甲骨文创始人拉里・埃里森 (Larry Ellison) 不打算在今年的年度股东大会上竞选连任，该公司也不打算提名任何新的人来接替他。SOC 投资集团敦促美国证券交易委员会 (SEC) 拒绝特斯拉的这一申请。

SOC 投资集团辩称，特斯拉的计划以及其首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在未经证券律师预先批准的情况下继续使用社交媒体发布重要商业信息，都违反了特斯拉和马斯克在 2018 年与 SEC 达成的和解协议条款。

SOC 的研究总监里奇・克莱顿（Rich Clayton）表示，该机构长期以来始终担心“特斯拉董事会缺乏独立性”。他指的是 2016 年特斯拉收购太阳能公司 SolarCity。该公司由马斯克的表亲创立，由马斯克出资，他本人还曾在该公司董事会任职。

克莱顿解释称：“董事会做出的许多决定并非是为了特斯拉的长期最佳利益着想，而是出于维护马斯克的个人利益。我们认为，其他长期股东应该对董事会组成的拟议变化感到担忧。特斯拉董事会始终不愿对股东的诉求做出回应，做股东希望他们去做的事情。他们可以回避股东提议和投票支持的事情。”

违反与 SEC 和解协议

SEC 曾于 2018 年起诉特斯拉和马斯克民事证券欺诈，此前马斯克在推特上表示，他正在考虑以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化，并已为这笔交易“获得资金”。这条推文促使特斯拉股价飙升，随后甚至导致交易暂停。

在接下来的 16 个月里，特斯拉股价在 2019 年 6 月跌至每股 177 美元左右的三年最低点，然后在当年晚些时候突破 420 美元。该股目前的交易价格约为 670 美元，去年 11 月达到 1200 美元以上的峰值。

为了满足与 SEC 签订的和解协议条款，马斯克和特斯拉分别支付了 2000 万美元的罚款，马斯克还同意在发布相关推文之前，由证券律师对包含可能影响特斯拉股票信息的推文进行审查。特斯拉董事会还不得不增加独立董事席位。

作为一家上市公司，特斯拉董事会包括了马斯克的多名私人或商业合作伙伴，包括他的兄弟金巴尔（Kimbal）。直到最近，金巴尔还担任过马斯克旗下火箭公司 SpaceX 的董事会成员。

质疑董事会独立性

在本月致 SEC 的信中，SOC 写道：“包括首席执行官马斯克的声明在内的大量证据表明，与和解协议的要求相反，特斯拉董事会没有行使有效的监督，也没有建立可信的预先审批程序，以便马斯克在就发表有关特斯拉重大意义的公开声明时遵守。”

该机构还表示：“由于未能遵守和解协议条款，特斯拉股东的股票价值出现了大幅波动，这在很大程度上正是源于马斯克的即兴声明。而这种声明当初曾促使 SEC 对马斯克和特斯拉采取了行动。”

根据 SEC 与特斯拉之间的通信和法庭文件显示，SEC 已经对马斯克和特斯拉展开了多项调查，内容包括可能的内幕交易、马斯克披露他在推特所持股份的时间以及他是否遵守和解协议。

马斯克还指责 SEC 通过和解及其调查活动压制他的言论自由权利，并已提出上诉，要求至少退出和解协议的部分条款。

SOC 投资集团与工会赞助的养老基金合作，这些基金管理着约 2500 亿美元的资产。该集团通常会提交有关公司治理和社会责任的股东决议。当其投资的公司的行为看起来不负责任，并可能对公司的长期财务健康产生负面影响时，他们将通知监管机构、其他股东和养老基金经理。

SOC 的研究总监克莱顿解释说：“我们看到特斯拉董事会缺乏独立性，这清楚地向我们表明，在解决任何严重的内部问题、案件和指控方面，让董事会做正确的事情将异常困难。”