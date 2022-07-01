分析师：未来三年内特斯拉美国市场份额暴跌

7 月 1 日消息，据外媒报道，美国银行高级汽车分析师 John Murphy 在《汽车大战》（Car Wars）的年度预测报告中表示，随着竞争日益激烈，特斯拉的电动汽车市场份额预计将从目前占主导地位的 70% 下降到 2025 年的 11% 。

Murphy 表示，到 2025 年，随着各家竞争对手先后推出约 135 款新型电动汽车，特斯拉在美国电动汽车市场的主导地位可能会被通用或福特取代。他预计到 2025 年，通用和福特的电动汽车市场份额将分别升至为 15% ，他还补充称，通用汽车计划在 2023 年至 2026 年期间在美国市场推出 17 款新电动汽车，而福特将推出 6 款。

Murphy 在底特律汽车出版协会 (Automotive Press Association) 的一次活动上表示，特斯拉在电动汽车市场，尤其是美国市场的主导地位即将结束，未来 4 年，这种情况将朝着相反的方向发生剧烈变化。预测报告估计，到 2025 年，美国电动汽车的年销量将从去年的约 40 万辆增长 8 倍，超过 320 万辆。届时将有 60% 的新车型将是电动混合动力车: 预测汽车制造商将在未来四年推出大约 245 种新车型。

他表示特斯拉没有迅速扩大其投资组合，以跟上既有的汽车制造商和初创企业，称在过去 10 年里，特斯拉的运营处于“真空状态”，没有太多竞争。

根据路孚特的数据，分析师预计特斯拉最早将于当地时间周五（7 月 1 日）公布第二季度 295078 辆的汽车交付量，由于生产放缓趋势，一些分析师已将其估计进一步下调至约 250000 辆。这将低于其上一季度创纪录的 310048 辆交付量，标志着特斯拉自 2020 年第一季度以来的首次季度交付量下降。

自 2020 年第三季度以来，特斯拉每个季度的交付量都在创造新的纪录，中国在特斯拉汽车产量的快速增长中发挥了重要作用，马斯克称赞中国的工人凌晨 3 点还在工作。

马斯克在今年 4 月表示，特斯拉第二季度的整体汽车产量将与第一季度“大致持平”。但最近表明，特斯拉有一个“非常艰难的季度”，其在德克萨斯州和柏林的新工厂是“巨大的熔炉”，因为它们难以快速增加产量，因此损失了数十亿美元。他说，特斯拉的供应链问题还没有结束，保持工厂运转仍然是一个问题。

CFRA 研究公司分析师 Garrett Nelson 表示，他预计今年下半年销量将强劲反弹，特斯拉将提高上海工厂的产量。而风险投资公司 Loup Ventures 的管理合伙人吉恩・蒙斯特 (Gene Munster) 对前景持谨慎态度，称第三季度对特斯拉和其他科技公司来说仍将是困难的，理由是存在衰退风险。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 一方面力图收购社交媒体平台推特，另一方面，特斯拉一直在努力应对德克萨斯和柏林新工厂产量增长缓慢的状态。尽管如此，马斯克表示对特斯拉汽车的需求仍然强劲。