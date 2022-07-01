马斯克隧道公司 Boring 首个客运站曝光，游客乘坐特斯拉在赌城地下通行

IT之家 7 月 1 日消息，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克旗下隧道公司 Boring 在赌城拉斯维加斯地下的首个客运站曝光，该站点为 Boring 公司计划在拉斯维加斯地下建造的拉斯维加斯环线（Vegas Loop）的第一个站点，将采用人类驾驶的特斯拉 Model X 和 Model Y 来运送乘客。

Boring 公司预计在拉斯维加斯建成 29 英里（约 46.67 公里）的拉斯维加斯环线，该环线将使用特斯拉搭载乘客往来于拉斯维加斯大道上的酒店、赌场、足球场、拉斯维加斯会议中心和麦卡伦国际机场等地。这次曝光的名胜世界赌场站（Resorts World Casino station）是第一个开通的站点，该环线总共拥有 55 个站点。

拉斯维加斯名胜世界总裁斯科特-西贝拉（Scott Sibella）称，拉斯维加斯环线将使人们更便利的从拉斯维加斯会议中心来到名胜世界赌场，并且该环线最终将把我们跟整个城市连接起来。当地政府（Clark County）声称，每小时将有多达 57,000 名乘客能够通过该隧道系统，并且不会花费纳税人的钱来建造它。Boring 公司此前表示，它将承担建造主隧道的费用，但酒店赌场或其他想要设站的企业需要支付设站费用。

IT之家了解到，Boring 公司一直致力于通过建造隧道来解决交通拥堵。在 2021 年初该公司已经在拉斯维加斯会议中心地下运营了一个小版本的隧道系统。在去年获得地方政府批准后进行了大规模的扩建。不过 The Verge 称，目前 Boring 公司计划在芝加哥、洛杉矶等其他地方挖掘隧道的努力已经泡汤。