华为 Mate 50/50 Pro 手机壳曝光，后者镜头模组更大

IT之家 7 月 2 日消息，此前数码博主 @数码闲聊站 曾爆料华为 Mate 50 系列的戴壳渲染图，图片显示华为 Mate 50 系列将采用经典圆形后摄模组。今日，该博主又爆料了该系列新机的手机壳，带来了华为 Mate 50/50 Pro 的更多消息。

相比华为 Mate 50，图片显示华为 Mate 50 Pro 的机身尺寸更大，比例更细长，并且整个后置模组也是 Mate 50 Pro 更为巨大，二者在影像方面应该有着不小的差距。机身右侧，华为 Mate 50/50 Pro 音量键和电源键都位于此，并且位置比较靠上。机身顶部，两款机型都有红外遥控开孔，说明华为 Mate 50/50 Pro 都保留了红外遥控功能。其中 Mate 50 扬声器开孔较多，而 Mate 50 Pro 仅有一个开孔，并且跟红外开孔分居顶部两侧，应该是巨大的后摄模组导致机身内部空间紧张，所以将其他元器件的位置进行了调整。机身底部为扬声器开孔和电源开孔，二者并没有太大区别。

结合该博主此前爆料的华为 Mate 50 系列戴壳渲染图，华为 Mate 50/50 Pro 应该都为后置三摄设计，并且采用了经典的圆形后摄模组。闪光灯采用长条形设计，辨识度较高。

IT之家了解到，此前有博主爆料了华为 Mate 50 Pro 的钢化膜，爆料显示华为 Mate 50 Pro 大概率为刘海屏设计并且不再采用瀑布屏设计。对于华为 Mate 50 系列何时发布，目前并没有确切日期，唯一确定的是华为消费者业务中心总裁曾宣布 Mate 50 系列将于今年发布，让我们拭目以待。