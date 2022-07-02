全球首款 RISC-V 笔记本 ROMA 开启预购，处理器可升级

IT之家 7 月 2 日消息，全球首款采用 RISC-V 指令集架构的笔记本 ROMA 开始预购，该笔记本目前还没有定价，预计将于 9 月份开始发货。

ROMA 笔记本是由 DeepComputing 和 Xcalibyte 两家公司在深圳制造，对于该笔记本的详细规格，预购界面显示 ROMA 将采用四核 RISC-V 处理器，Arm SC300 安全处理单元，用于视频工作的 GPU / NPU 加速器，支持 16GB 的 LPDDR4 或 LPDDR4X 内存，以及 256GB 的存储。该机将支持大多数 RISC-V 发行版本，并且拥有一个一个 RISC-V 键，猜测其可能是一个开发环境的快捷键或者自定义键。目前 ROMA 笔记本上搭载的这颗四核 RISC-V 处理器暂未发布，因此尚不清楚其详细规格。值得一提的是，前 100 名预购 ROMA 的客户将获得 NFT 并且可以在 ROMA 上刻上姓名或公司名。

据 The Register 报道，DeepComputing 和 Xcalibyte 表示，ROMA 笔记本将是业内第一个拥有可升级处理器的笔记本电脑。RISC-V 国际公司的首席执行官 Calista Redmond 称，ROMA 笔记本电脑将作为 "开发板和基于 RISC-V 的商务笔记本电脑之间的重要桥梁，并且该笔记本电脑可以用于日常工作"。在 5 月初于法国巴黎举办的 Spring 2022 RISC-V Week 活动上，RISC-V 国际公司软件开发主席 Philipp ToMSIch 展示了一张笔记本电脑的照片，不过并不确定该笔记本是否是 ROMA。

IT之家了解到，RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则的开源指令集架构（ISA），该项目 2010 年始于加州大学伯克利分校，6 月 21 日，RISC-V 国际组织宣布 2022 年首批四项规格和扩展的批准。