消息称英特尔 Z790 主板支持 PCIe 5 M.2 SSD，将于第三季度发布

IT之家 7 月 2 日消息，不出意外的话，英特尔将会在今年秋季推出部分 13 代酷睿 Raptor Lake CPU 和 700 系列芯片组，然后各大板卡商也将随之推出一系列新主板，例如 Z790。

从之前的爆料来看，英特尔的 Z790 主板将带有一些新的 I / O 规范升级，相比现有 600 系列产品拓展性更强。

@Moore's Law Is Dead 在最新的一期节目中表示，英特尔 Z790 主板增加了对 PCIe Gen 5 M.2 SSD 的支持，但是和 AMD 的 AM5 平台一样，并不是所有的主板支持，也就是说只有高端产品才支持 PCIe 5 的 M.2 固态硬盘，而主流产品不会支持 PCIe 5，因为它需要了更多的 PCB 层和驱动接口，因此成本更高。

他表示，所有 AMD X670E 类主板都支持 PCIe 5 M.2，但只有高端产品才采用了 X670E 的设计，而其余产品（X670 / B650）则是厂商决定 Gen 5 和 Gen 4 PCIe / SSD 方案的组合。

英特尔计划在 7 月底或 8 月底发布其首批 Z790 产品，这意味着新平台将会在 2022 年第三季度发布。当然，与其说是发布，不如说这倒更像是一次揭幕，类似于 AMD 预热 600 系列的样子，吊起大家的好奇心，吸引关注度。

据说，新主板将在 8 月份开始验证，然后进行量产，也就是说英特尔预计会在 10 月下旬或 11 月推出 13 代 Raptor Lake CPU，毕竟这些合作伙伴需要在英特尔正式发布之前做好准备。

值得一提的是，HWiNFO 最近还新增了对华硕 Z790 主板的预支持，也就是下一个版本。

从目前已知的情报来看，英特尔现有的 600 系列主板将保留对第 13 代 Raptor Lake CPU 的支持，因为新处理器也使用了 Alder Lake 系列相同的 LGA 插座布局，因此目前 Z690 主板也是够用的，毕竟 Z690 能够同时兼容 DDR4 和 DDR5 两种规格，对于一些用户来说更加划算。

最主要的一点是，目前还没有哪个厂商发布 PCIe 5.0 固态硬盘，但好在 AMD 正在与 Phison 努力进行技术攻关，接下来不久之后有望带大家走入 PCIe 5.0 的存储时代，AMD 也将凭借他们的智能访问存储技术带来新的优势。

英特尔还有一个新的 AI M.2 模块功能，将与 Raptor LakeCPU 一起出现，但这方面的细节还没有透露。因此，最后，如果你真的对 PCIe 5.0 固态硬盘感兴趣，那么 Z790 是你的选择，否则，你目前的主板对 Raptor Lake 芯片来说是绰绰有余的。另外，一些主板制造商已经为他们的主板发布了 BIOS，以支持即将到来的芯片。