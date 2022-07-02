首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

消息称英特尔 Z790 主板支持 PCIe 5 M.2 SSD，将于第三季度发布

2022/7/2 13:54:13 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 7 月 2 日消息，不出意外的话，英特尔将会在今年秋季推出部分 13 代酷睿 Raptor Lake CPU 和 700 系列芯片组，然后各大板卡商也将随之推出一系列新主板，例如 Z790。

从之前的爆料来看，英特尔的 Z790 主板将带有一些新的 I / O 规范升级，相比现有 600 系列产品拓展性更强。

@Moore's Law Is Dead 在最新的一期节目中表示，英特尔 Z790 主板增加了对 PCIe Gen 5 M.2 SSD 的支持，但是和 AMD 的 AM5 平台一样，并不是所有的主板支持，也就是说只有高端产品才支持 PCIe 5 的 M.2 固态硬盘，而主流产品不会支持 PCIe 5，因为它需要了更多的 PCB 层和驱动接口，因此成本更高。

英特尔 Raptor Lake 和 Z790 主板将更新。（图片来源：摩尔定律已死）

他表示，所有 AMD X670E 类主板都支持 PCIe 5 M.2，但只有高端产品才采用了 X670E 的设计，而其余产品（X670 / B650）则是厂商决定 Gen 5 和 Gen 4 PCIe / SSD 方案的组合。

英特尔计划在 7 月底或 8 月底发布其首批 Z790 产品，这意味着新平台将会在 2022 年第三季度发布。当然，与其说是发布，不如说这倒更像是一次揭幕，类似于 AMD 预热 600 系列的样子，吊起大家的好奇心，吸引关注度。

据说，新主板将在 8 月份开始验证，然后进行量产，也就是说英特尔预计会在 10 月下旬或 11 月推出 13 代 Raptor Lake CPU，毕竟这些合作伙伴需要在英特尔正式发布之前做好准备。

值得一提的是，HWiNFO 最近还新增了对华硕 Z790 主板的预支持，也就是下一个版本。

2022-07-02_9-20-04.png

从目前已知的情报来看，英特尔现有的 600 系列主板将保留对第 13 代 Raptor Lake CPU 的支持，因为新处理器也使用了 Alder Lake 系列相同的 LGA 插座布局，因此目前 Z690 主板也是够用的，毕竟 Z690 能够同时兼容 DDR4 和 DDR5 两种规格，对于一些用户来说更加划算。

最主要的一点是，目前还没有哪个厂商发布 PCIe 5.0 固态硬盘，但好在 AMD 正在与 Phison 努力进行技术攻关，接下来不久之后有望带大家走入 PCIe 5.0 的存储时代，AMD 也将凭借他们的智能访问存储技术带来新的优势。

图片.png

英特尔还有一个新的 AI M.2 模块功能，将与 Raptor LakeCPU 一起出现，但这方面的细节还没有透露。因此，最后，如果你真的对 PCIe 5.0 固态硬盘感兴趣，那么 Z790 是你的选择，否则，你目前的主板对 Raptor Lake 芯片来说是绰绰有余的。另外，一些主板制造商已经为他们的主板发布了 BIOS，以支持即将到来的芯片。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔主板酷睿处理器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用