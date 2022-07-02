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消息称微软 Surface Go 4 正考虑改用 Arm 处理器

2022/7/2 15:54:36 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 2 日消息，据 Windows Central 的 Zac Bowden 爆料，微软下一代 Surface Go 二合一平板电脑正在考虑采用 Arm 处理器

Zac Bowden 称，微软已经推出了 Windows 11 Arm 版本，针对应用兼容进行了诸多优化，还推出了完整的原生开发工具链，这一系列铺垫下，廉价产品 Surface Go 4 转向高通骁龙 7c 等 Arm 处理器也是众望所归。

Surface Go 3纯黑色版

不过，微软可能不会完全转向 Arm。Zac Bowden 表示，Surface Go 4 仍然可能提供更高端的英特尔处理器版本，特别是针对严重依赖英特尔处理器的商业用户。对于大多数普通消费者来说，Arm 处理器版本将是更好的选择。

IT之家了解到，Surface Go 的最新款 Surface Go 3 搭载英特尔奔腾 6500Y、酷睿 i3-10100Y，轻至 544 克，配备 1080p 摄像头、矩阵式远场双麦克风、杜比音效和 10.5 英寸 1920 x 1280 分辨率触控屏幕。

该产品拥有长效电池续航、内置 Microsoft 安全防护，兼具从平板电脑到笔记本电脑的多功能性，针对触控笔和触控屏进行了优化。

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关键词：Surface GoWin Arm

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