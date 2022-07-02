2022 世界新能源汽车大会将于 8 月底在海南海口举办

一是践行碳中和目标，深化科技创新与跨产业融合。大会贯彻汽车低碳发展新理念，以“碳中和愿景下的全面电动化与全球合作”为主题，加快转型升级步伐，以科技力量着力补短板、锻长板，设立涵盖新能源汽车各领域关键技术及前瞻科技的研讨。