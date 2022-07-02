2022 世界新能源汽车大会将于 8 月底在海南海口举办

IT之家 7 月 2 日消息，据海南日报报道，6 月 30 日，中国科协在北京召开第三季度新闻发布会，会上发布了 2022 世界新能源汽车大会筹备有关情况。据悉，今年大会将于 8 月 25 日至 28 日在海口举办，其中技术展览规模扩大，展览面积达 1.3 万平方米，预计超过 60 家企业参加展览。
世界新能源汽车大会会议旨在推动加快汽车全面电动化转型，实现绿色低碳发展，加强全球产业链协同与跨界融合, 持续构筑开放合作的智能产业新生态。
本届大会主要有以下四方面亮点：
一是践行碳中和目标，深化科技创新与跨产业融合。大会贯彻汽车低碳发展新理念，以“碳中和愿景下的全面电动化与全球合作”为主题，加快转型升级步伐，以科技力量着力补短板、锻长板，设立涵盖新能源汽车各领域关键技术及前瞻科技的研讨。
二是深化全球合作，搭建国际交流平台。本届大会继续邀请德国作为主宾国，分享产业合作经验，深化跨产业融合。邀请联合国环境署（UNEP）、全球环境基金（GEF）、国际能源署（IEA）等 8 家国际组织机构作为支持单位深度参与大会组织工作。
三是汇聚业界精英，促进资源共享。大会汇集国内外领军的整车、零部件企业，以高水平开放合作加强国际间人才、知识、技术、数据和算力等资源的开放共享。此外，本届大会将继续云集国内外政产学研界佼佼者，凝聚大会共识，彰显国际影响力。
四是聚焦市场热点，推动产业转型复苏。大会立足新能源汽车全面市场化发展新阶段，聚焦热门的新能源汽车安全、智能网联汽车安全和新能源汽车经济策划相关内容。
本次会议将围绕氢能与燃料电池汽车商业化、全面电动化与绿色低碳转型、全球产业链协同与跨界融通、开放合作共同构筑智能生态主题进行深入研讨和充分交流。