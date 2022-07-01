苹果获得双显示器支架设计专利，可方便、精确地调整角度

IT之家 7 月 1 日消息，苹果公司近日赢得了一项双显示器支架的专利，似乎是为 Studio Display 和 Pro Display XDR 设计的专业支架。

IT之家了解到，该专利在 2020 年首次浮出水面，现在美国专利和商标局已正式授予苹果该专利。由 Patently Apple 发现的这项专利就简单地被称为“双显示器支架”，专利详细介绍了一种机械设计，旨在解决现有多显示器解决方案的缺点，为两个外部显示器提供方便和精确的角度调整。

专利显示，这种支架有两条间隔开的腿，由一个水平支撑杆连接，可以安装两个显示器。该支架允许高水平的精确调整和控制，具有垂直、水平和中心旋转的自由度。

苹果称，这款显示器支架为用户在一个支架上支持和使用多个显示器提供了更好的平稳性、刚度和舒适性。

该支架似乎使用了与现有 Studio Display 和 Pro Display XDR 的专业支架相同的活动关节，将它们放在轨道梭上进行水平调整。支撑杆上的一个中央关节使支架可以调整显示器之间的角度。

支架的每一侧都有把手，可以扭动，方便调整支撑杆的高度，以实现精确的垂直调整。该专利指出，无论支撑杆的角度如何或转动哪个手柄，整个支撑杆都会被抬起。

该文件解释了为什么双显示器支架解决方案可能比现有的第三方支架解决方案（如可独立移动的 VESA 安装臂）更好，当用户在一个工作区使用多个显示器时，这些显示器通常由多个不同的独立支架或由从一个支撑点延伸出来的独立可移动的臂来支撑。这些单独的支架或臂膀不必要地占用了很大的空间，往往不美观，过于复杂，而且有低效的冗余机制。当多个显示器用在独立的臂上时，由于不一致的平衡和臂的长度，它们可能很难以平稳和精确的方式对齐。当多个显示器用在一个支架上时，它们无法围绕一个垂直轴有效地相对调整。

鉴于该专利的完整程度，苹果有可能计划在未来某个时候推出双显示器支架，也有可能是保留给企业内部使用，或者仅仅用于零售店的展示装置。