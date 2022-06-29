首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

索尼推出 InZone 品牌 4K 电竞显示器、耳机，国行今晚发布

2022/6/29 12:23:10 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 肖战割割圆圆圆YJ 的线索投递！

IT之家 6 月 29 日消息，今天索尼宣布推出主要面向 PC 游戏玩家的新游戏设备品牌 InZone，并推出了该品牌两款显示器和三款耳机，值得一提的是，索尼中国今晚将举行“破界，开局”发布会，不出意外的话上述新品的国行版将在该发布会上公布。

A product image of Sony’s new M9 gaming monitor and H9 wireless headset

索尼自 2019 年以来就一直在酝酿推出 Inzone 品牌，索尼家庭娱乐和音响产品总裁 Kazuo Kii 称：“我们正通过显示器和耳机进入游戏设备行业，这是一个令人兴奋的时刻，因为游戏和电竞在过去几年中变得更加流行。我们正在利用索尼的高质量显示和音频技术来提供产品，使游戏玩家能够沉浸在他们的游戏世界中。”

Kii 说，该品牌的名称“Inzone”是指游戏者在“进入状态”时体验到的身临其境的感觉。

IT之家了解到，作为 PC 游戏市场的后来者，索尼计划通过有竞争力的价格产品来赢得玩家的青睐。索尼的 InZone 系列游戏显示器有两款，分别名为 InZone M9 和 InZone M5。M9 是一款 27 英寸的 4K 显示器，刷新率为 144Hz，拥有 1 毫秒的灰阶响应时间，80000:1 的动态对比度。而 InZone M5 采用 1080p 分辨率 240Hz 刷新率。两个型号都有 HDMI 2.1 和 USB-C 接口，以及可变刷新率支持，但只有更高端的 M9 提供全阵列局部调光，通过提供更好的对比度来提高图像质量。M9 上市时售价为 899 美元（约 6023.3 元人民币），而 M5 的售价为 529 美元（约 3544.3 元人民币）。

索尼称，上述游戏显示器与 PS5 连接时提供特殊的互操作性功能。M9 提供自动 HDR 色调映射，自动调整 HDR 色彩的外观，会根据是在玩游戏还是看电影而自动切换画面模式。

The H9 adds noise-canceling tech incorporated from<a href="https://arstechnica.com/gadgets/2022/05/sonys-wh-1000xm5-headphones-come-with-a-new-design-50-price-hike/"> Sony's 1000X-series headphones</a>.

索尼还推出了两款 InZone 品牌的无线耳机 ——InZone H9 和 H7，都支持 2.4GHz 无线和蓝牙连接，其中 H9 支持降噪功能，还有一款 InZone 品牌的有线耳机 H3。它们都有一个翻转式吊杆麦克风，明显比索尼现有的用于 PlayStation 5 的 Pulse 3D 无线耳机更大、更坚固。索尼表示，这款无线耳机的电池续航分别为 32 小时和 40 小时。这三款耳机都支持 360 度空间音效，可以使用应用程序为耳朵拍照来自定义。H9 的价格为 299 美元（约 2003 元人民币），而 H7 的价格为 229 美元（约 1534 元人民币），H3 的价格为 100 美元（约 670 元人民币）。

索尼称，这些显示器将于今年夏天在 Sony.com 和其他零售商处出售，游戏耳机目前已可在索尼网站上预购。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼显示器耳机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用