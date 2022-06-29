索尼推出 InZone 品牌 4K 电竞显示器、耳机，国行今晚发布

IT之家 6 月 29 日消息，今天索尼宣布推出主要面向 PC 游戏玩家的新游戏设备品牌 InZone，并推出了该品牌两款显示器和三款耳机，值得一提的是，索尼中国今晚将举行“破界，开局”发布会，不出意外的话上述新品的国行版将在该发布会上公布。

索尼自 2019 年以来就一直在酝酿推出 Inzone 品牌，索尼家庭娱乐和音响产品总裁 Kazuo Kii 称：“我们正通过显示器和耳机进入游戏设备行业，这是一个令人兴奋的时刻，因为游戏和电竞在过去几年中变得更加流行。我们正在利用索尼的高质量显示和音频技术来提供产品，使游戏玩家能够沉浸在他们的游戏世界中。”

Kii 说，该品牌的名称“Inzone”是指游戏者在“进入状态”时体验到的身临其境的感觉。

IT之家了解到，作为 PC 游戏市场的后来者，索尼计划通过有竞争力的价格产品来赢得玩家的青睐。索尼的 InZone 系列游戏显示器有两款，分别名为 InZone M9 和 InZone M5。M9 是一款 27 英寸的 4K 显示器，刷新率为 144Hz，拥有 1 毫秒的灰阶响应时间，80000:1 的动态对比度。而 InZone M5 采用 1080p 分辨率 240Hz 刷新率。两个型号都有 HDMI 2.1 和 USB-C 接口，以及可变刷新率支持，但只有更高端的 M9 提供全阵列局部调光，通过提供更好的对比度来提高图像质量。M9 上市时售价为 899 美元（约 6023.3 元人民币），而 M5 的售价为 529 美元（约 3544.3 元人民币）。

索尼称，上述游戏显示器与 PS5 连接时提供特殊的互操作性功能。M9 提供自动 HDR 色调映射，自动调整 HDR 色彩的外观，会根据是在玩游戏还是看电影而自动切换画面模式。

索尼还推出了两款 InZone 品牌的无线耳机 ——InZone H9 和 H7，都支持 2.4GHz 无线和蓝牙连接，其中 H9 支持降噪功能，还有一款 InZone 品牌的有线耳机 H3。它们都有一个翻转式吊杆麦克风，明显比索尼现有的用于 PlayStation 5 的 Pulse 3D 无线耳机更大、更坚固。索尼表示，这款无线耳机的电池续航分别为 32 小时和 40 小时。这三款耳机都支持 360 度空间音效，可以使用应用程序为耳朵拍照来自定义。H9 的价格为 299 美元（约 2003 元人民币），而 H7 的价格为 229 美元（约 1534 元人民币），H3 的价格为 100 美元（约 670 元人民币）。

索尼称，这些显示器将于今年夏天在 Sony.com 和其他零售商处出售，游戏耳机目前已可在索尼网站上预购。