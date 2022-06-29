索尼 INZONE M9 显示器国行发布：4K 144Hz，6999 元

IT之家 6 月 29 日消息，今天早些时候，索尼海外发布了 PC 游戏设备品牌 INZONE，并推出了该品牌两款显示器和三款耳机。今晚，索尼显示器和耳机国行正式发布，价格如下：

NZONE M9 显示器：6999 元

NZONE M3 显示器：暂未公布

INZONE H9 耳机：2299 元

INZONE H7 耳机：1799 元

INZONE H3 耳机：799 元

IT之家了解到，索尼 27 英寸 4K 高端电竞显示器 M9 具备 4K 分辨率，在画质方面采用了索尼在电视领域备受好评的全阵列式背光技术，结合 HDR600，能以更细腻的方式控制明暗对比、呈现更精准的色彩与更高的对比度，以更亮的高光与更深的黑色，实现明暗有质、细节丰富的图像。M9 还拥有超过 95% 的 DCI-P3 色域覆盖，能够显示超过 10 亿种丰富色彩。

同时，M9 搭载 144Hz 刷新率屏幕，配合 VRR 可变刷新频率，可以动态调整显示器刷新率、消除图像撕裂，使 M9 得以呈现更平滑的运动图像。同时，IPS 1ms 灰阶响应时间（GTG）可让玩家的指令迅速得到响应。

另一款 27 英寸全高清疾速高端电竞显示器 M3，具备 240Hz 疾速高刷新率、IPS 1ms 灰阶响应时间（GTG） 、G-SYNC 兼容及 VRR 可变刷新频率。除此之外，INZONE M3 同样拥有 HDR400 与 sRGB 99% 色域覆盖率。

功能方面，索尼 INZONE 电竞显示器加入多项游戏增强功能，可让玩家充分享受游戏的乐趣。FPS 游戏图像模式优化了亮度与对比度，将清晰的画面呈现于玩家面前；暗部场景平衡功能有效提升了暗场细节信息，玩家能更轻松地在阴影中发现潜藏的对手；瞄准线、计时器、帧率计算器等实用功能，在玩家游戏时，也能起到有效的辅助作用。

NZONE M9 的背部设计了 13 色个性化氛围灯，玩家可以自主选择颜色，营造更为沉浸的个性化游戏氛围。显示器底部采用了巧妙的可调节三角支架设计，不占据过多的桌面空间，玩家可以灵活放置其他外设，同时可实现升降与倾斜，提供更好的游戏视角。显示器底部设计了丰富的接口，支持包括 HDMI 2.1、DP1.4、USB-C、USB-B（上行）、USB-A（下行）、3.5mm 音频接口在内的输入接口，进一步拓展了显示器的易用性。

耳机方面，本次共推出 3 款各具特色的耳机，分别是旗舰降噪无线电竞耳机 H9、高端无线电竞耳机 H7 和性能之选电竞耳机 H3。INZONE H9 搭载了索尼降噪旗舰 1000X 系列的主动降噪技术，帮助玩家屏蔽外界的声音干扰，在竞技中得以更加专注，于输赢瞬间，先人制胜。连接方式上，INZONE H9 和 H7 支持 2.4GHz 无线与蓝牙两种连接方式，INZONE H3 为有线连接。

索尼为游戏玩家开发了 360 游戏空间音效，同时满足玩家对声场感、环绕感、定位感、声音细节的多重要求。索尼虚拟立体声技术可以将声音虚拟输出为 7.1 声道，构建逼真立体的环绕声场以提升空间立体感。即使在屏幕中肉眼几乎无法观察到的位置，INZON 电竞耳机也能经由准确的声场定位，让玩家通过细微的脚步声与动作的声音听声辨位，甚至能察觉处于身后视角盲区的对手动向。

INZONE 开发了专为游戏优化设计的 40mm 振膜，赋予耳机清晰出众的高频细节与浑厚的低音效果。常规游戏中爆炸场景下玻璃破碎碰撞的声音、爆炸时低音的轰鸣，都能在耳机中得到真实还原。与此同时，采用节奏响应控制，使低音更澎湃，运用对称式声学设计，实现更精准的声音定位。

INZONE H9、H7 支持 2.4GHz 无线连接与蓝牙连接两种连接方式，在索尼低延迟算法加持下，玩家可以在无线的情况下对游戏中的变化做出反应；分别具备长达约 32 小时（降噪关闭）、40 小时的续航，并支持边充边玩，让游戏体验不断电。