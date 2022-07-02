EA 赛车游戏《F1 22》正式发售，Steam 评价“褒贬不一”

IT之家 7 月 2 日消息，年货赛车游戏《F1 22》于 7 月 1 日正式发售，PC 平台基础版 248 元，冠军版 338 元。发售一天后，该游戏在 Steam 平台的评价为“褒贬不一”。

根据 Steam 商城的评价，《F1 22》在发售后遇到了冠军版延迟上线的问题，同时游戏驾驶手感也一般，甚至连接部分方向盘还会报错。

IT之家了解到，上一代游戏《F1 2021》在发售之初获得了大部分好评，目前评价为“特别好评”。而《F1 22》出师不利，发售后只有 58% 的好评。

▼ 《F1 2021》的评价

游戏介绍：

通过 2022 FIA Formula One World Championship™ 官方视频游戏 ——EA SPORTS™《F1® 22》，进入 Formula 1® 新时代。随着重新设计的赛车和彻底改变的规则重新定义比赛日，就位迎接新赛季，在全新的迈阿密国际赛车场测试你的车技，并在“F1® Life”中品味奢华与魅力吧。 借助由全部 20 名车手及 10 支车队组成的真实阵容，使用 Formula 1® 2022 赛季的惊人新车比赛，通过拥有全新沉浸式与广播选项的比赛序列来掌控自己的比赛体验。在备受赞誉的“我的车队”生涯模式中，创建一支车队，带领他们脱颖而出，在分屏或多人模式中展开正面交锋，或者通过我们全新的倍耐力最快单圈功能，从这项运动的巨星处获得超级赛车来改变速度。

Steam 链接：点此前往