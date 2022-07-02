中国广电推出“5G 频道”体验版 App，采用“智慧广电”Logo

IT之家 7 月 2 日消息，6 月 27 日，中国广电 5G 网络服务启动仪式在北京举行，标志着全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线 + 5G”融合发展新格局。中国广电客服介绍，目前其 5G 服务刚开启试商用阶段，只面向内部员工和友好用户进行内测，尚未对社会面推广，试商用结束时间将以公告为准。

中国广电近期发布了全新智慧广电 5g 频道（友好体验），来自于中国广电营业厅微信小程序广告栏，显示 6 月 24 日发布“东方 5G 安卓手机版”（暂无苹果手机版）“东方 5G 安卓电视版”两个体验版 App，此前并未对外开放下载。

该应用移动版打开界面为广电总局“智慧广电”标识 Logo，文字显示内容为“上海广播电视台东方 5G 频道（友好体验）”、“中国广电统筹组织开展 5G 频道技术试验”。

应用打开后，主界面先进入到上海台的“东方 5G 频道”卫视直播频道，其还包含了“推播号”、“点播区”、“随身听”三个视听专区。

除了上海台的“东方 5G 频道”外，还有深圳台的“深视 5G 频道”、湖南台的“天泽 5G 频道”、河北台的“翼享 5G 频道”，共计 4 个 5G 频道。

据中国广电应用说明，5G 频道是在广电总局支持指导下，贯彻移动优先策略、致力全媒体传播、发挥广电内容优势、体现广电 5G 差异化发展，由中国广电通过“智慧广电传播创新国家广播电视总局实验室”机制统筹组织开展技术试验的新型广播电视频道。

5G 频道将以创新业态，探索发展多态播出、多屏联动、视听社交、融合服务、频道联合、用户互通等全媒体播出服务功能。各广播电视台 5G 频道用户“一端接入、畅享视听”，将获得更好看、更好用、更智慧的广播电视播出服务。