中国广电 5G 启动，客服称内测尚未向公众开放，消息称下半年才商用 192 放号

IT之家 6 月 28 日消息，6 月 27 日，中国广电 5G 网络服务启动仪式在北京举行，标志着全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线 + 5G”融合发展新格局。

国内第四大运营商中国广电 5G 网络服务于 6 月 27 日开启试商用。据北京青年报报道，目前还不能进行选号办理。虽然可以选择号码和套餐，但在提交订单时页面无法跳转，并显示错误代码。中国广电客服介绍，目前其 5G 服务刚开启试商用阶段，只面向内部员工和友好用户进行内测，尚未对社会面推广，试商用结束时间将以公告为准。

据 IT 时报报道，6 月 27 日，上海、浙江、贵州、重庆、河北、河南、辽宁等多个省市也开展了广电 5G 网络服务启动仪式。如在上海，广电 5G 的 192 号段自 6 月 27 日起首先面向内部用户开放，开展试商用测试，将于今年下半年正式启动商用放号。

中国广电于 2019 年 6 月 6 日获得工信部颁发的 4 张 5G 牌照之一，成为中国第四家 5G 通讯运营商。同年 12 月，中国广电收获工信部核发的 192 号段。而直到 2022 年 6 月 27 日，中国广电 5G 开启 192 放号。

6 月 27 日，中国广电官网公布了一批 192 号段 5G 靓号和 4G、5G 两种套餐。5G 精彩套餐共 7 款，每月资费在 118 元到 588 元不等。其中，118 元套餐含 40GB 国内流量、200 分钟国内语音；158 元套餐含 60GB 国内流量、200 分钟国内语音；188 元套餐含 80GB 国内流量、400 分钟国内语音；228 元套餐含 100GB 国内流量、600 分钟国内语音；288 元套餐含 150GB 国内流量、700 分钟国内语音；388 元套餐含 230GB 国内流量、1000 分钟国内语音；588 元套餐含 398GB 国内流量、1600 分钟国内语音。此外，办理套餐用户可开通亲情网功能，主号按 10 元 / 月收费，可免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月，成员间国内语音互打免费（不含港澳台）。

在中国广电拿到 5G 牌照后的 3 年建设期内，我国 5G 网络蓬勃发展。截至今年 5 月，除中国广电外的三大运营商 5G 用户数已达到 8.987 亿。据工信部最新数据，我国 5G 基站数已达到 161.5 万个，5G 移动电话用户数超过 4 亿户。

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