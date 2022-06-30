实探中国广电 5G 营业厅：192 号段尚未对公众开放，门店改造仍待完善

第四大运营商来了！获取 5G 商用牌照 3 年后，中国广电于 6 月 27 日举行 5G 网络服务启动仪式，宣布 192 号段即将正式向公众放号。

目前，中国广电已正式上线 10099 官网，网址为 www.10099.com.cn，客服电话为 10099，并推出 4G 及 5G 套餐收费标准。

《中国广电 5G 192 放号！官网上线：5G 套餐 118 元至 588 元，100+App 专属流量》

搜狐科技走访时发现，目前中国广电 5G 服务主要面向内部员工和友好用户内测，尚未面向大众，想要选号、办套餐还需等待一段时间。此外有北京广电线下营业厅仍未安装新门头，招牌为“歌华有线”，线下渠道门店建设尚待完善。

手握 700MHz 黄金频段，中国广电通过“抱大腿”的方式为用户提供通信服务，与中国移动共建共享 700MHz 5G 网络，并租用中国移动的 2.6GHz 网络。通信分析师项立刚告诉搜狐科技，中国广电网络实际上是基于中国移动，只是分一部分资源，所以网络质量肯定没有问题。

从行业来看，随着中国广电的入局，通信服务市场“三足鼎立”的格局会被打破吗？多位行业人士对此持悲观看法，“中国广电进入的时机比较晚，改变行业结构的可能性很小。”

实探北京广电线下营业厅

作为中国广电在北京市的 5G 业务运营主体，歌华有线此前主要负责北京市有线广播电视网络的建设和管理，目前正推进北京广电 5G 商用放号工作。

6 月 28 日，搜狐科技来到北京市海淀区一家歌华有线营业厅，看到店内挂着广电 5G 的相关海报及广告牌，上面写着“广电 5G，更广更精彩”。

不过，在该营业厅几乎没有人咨询中国广电 5G 业务，大部分都在办理歌华有线的宽带、电视业务。

“目前其 5G 服务刚开启试商用阶段，只面向内部员工和友好用户进行内测，尚未对社会面推广。”营业厅工作人员告诉搜狐科技，不太清楚具体什么时候能够办理，还要等官方通知。

10099 人工客服则表示，6 月 27 日到 7 月 3 日是试商用阶段，正式商用时间还未接到通知。

中国广电方面告诉搜狐科技，开网后有一段试商用期，主要面向内部员工和友好用户，需要对网络运行情况进行验证，等稳定后才会正式商用。

而该营业厅尚未完全准备好为用户提供中国广电 5G 业务。一方面，店内没有任何资料介绍选号、套餐等业务详情。另一方面，该营业厅尚未安装新门头，门店招牌仍是“歌华有线”。这一定程度上阻碍用户了解中国广电新业务，因为并非所有用户都知道中国广电与歌华有线之间的关系。

6 月初，歌华有线称按照中国广电要求，对歌华有线所有营业厅（服务站）门头统一做了规范设计，个别营业厅受疫情影响尚未安装新门头。

（中国广电歌华有线小街桥旗舰营业厅）

此外，用户想要寻找中国广电线下营业厅位置时也会存在一定困难。以北京为例，搜狐科技在百度地图、大众点评等 App 上搜索“中国广电”时难以找到线下营业厅信息，仍需搜索“歌华有线”。

可以看出，目前中国广电尚未完全做好 5G 业务面向公众开放的准备，渠道建设等方面仍需完善。

套餐资费折扣不大

6 月 27 日，中国广电正式上线 10099 官网，并公布套餐资费。

据了解，中国广电 192 套餐分为两种类型，一种是 4G 精彩套餐，套餐价格为 38-68 元 /月。另一种为 5G 精彩套餐，套餐价格为 118-588 元 / 月。

对比其他三家运营商资费来看，中国广电的 5G 套餐门槛价格比中国移动、中国联通、中国电信低 10 元左右，但语音和流量包内容不同。

通信分析师付亮评价称，三大运营商会采取固网移动捆绑合约，标准套餐打折销售，地方推出资费更优惠的套餐等举措，所以广电套餐的优惠力度不大，吸引力不足。

有网友表示，这个套餐价格不算便宜。“我用的上海移动，一个月 118 元，包括 500 分钟通话、80G 流量和 200M 宽带。”

“对比国外新进入市场的运营商，中国广电套餐折扣不是很大。”StrategyAnalytics 服务提供商团队总监杨光告诉搜狐科技，法国运营商 free 曾推出超低价不限量套餐，日本乐天曾推出前 300 万名用户免一年话费的活动。

虽然套餐资费不太便宜，广电一大优势在于，192 号段为全新号段可选“靓号”较多。官网显示，中国广电推出三连号、顺序号、爱情号等多种选择。

搜狐科技在 10099 官网以及中国广电营业厅小程序尝试购买时，显示选号系统仍在升级中，还无法选号购买。不过，有用户告诉搜狐科技，在 6 月 27 日买到了生日号，也未提前预约。还有网友在社交网站上吐槽，“在中国广电小程序下单了号码，付款成功后却查不到订单，客服反馈因为还未正式商用，只能在京东快递小程序中查询快递信息。”

终端方面，截至 6 月 29 日，共计 136 款终端于近期推送升级，大多在今年 6-8 月完成对中国广电移动网络的适配。

网络质量有保障吗？

作为行业的新入局者，中国广电手握 700MHz 黄金频段，采取与中国移动合作的方式来提供通信服务，一方面可以节省网络建设成本，另一方面也便于快速发展业务。

据了解，中国广电不仅与中国移动共建共享 700MHz 5G 网络，同时还租用中国移动在 2.6GHz 频段的 4G 和 5G 网络。中国广电需要向中国移动支付 700MHz 无线网络运行维护费、700MHz 传输承载网使用费、4G / 5G 网络使用费。

项立刚认为，中国广电的网络质量肯定没有问题，因为中国广电网络实际上是基于中国移动，只是分一部分资源，而中国移动已经支撑大量用户使用。

杨光认为，整体来说中国广电用户体验是能保障的，700MHz 网络刚开始建设，覆盖没那么完善，如果广电用户所在区域没有 700MHz 信号，可以切换到移动 2.6GHz 的网络。

“移动是国内最大的运营商，广电和移动合作，网络质量肯定不错。另外 700MHz 是低频段，覆盖比较好，在偏远地区、或者是比较深的室内（比如城市写字楼)，信号更好。相对来说在密集的城区、用户比较多的情况下，因为 700MHz 带宽比较窄，容量相对有限，用户体验会相对差一些。”

而由于中国广电部分网络“依附”于中国移动，那么在地铁、体育场等极端网络场景下，中国移动会主要优先保证自家用户体验吗？项立刚认为，双方是合作关系，区别对待的可能性小。并且操作难度很大，需要在系统中把中国广电用户识别起来，还需给中国移动用户提供优先处理。

从行业来看，广电与移动的合作模式在国内没有先例，但在国际市场很常见。由于建设通信基站投入的资金和时间成本都很高，所以新运营商进入市场时往往会和成熟运营商签署合作协议。比如，日本电商乐天刚进军运营商业务时，选择和日本排名第二的电信巨头 KDDI 合作，租用后者通信设备，以便快速启动业务。

在项立刚看来，未来中国广电自建网络的可能性比较小。“独立建一张网络大概要 3000 亿元，建设成本非常高，而且会存在重复建设和浪费的情况，目前国家在推动运营商共建共享。”

能打破通信行业“三足鼎立”的格局吗？

中国电信、中国联通、中国移动“三足鼎立”的局面持续多年，作为新入局者，中国广电能成为搅动移动通信市场的“鲶鱼”吗？未来有可能形成“四分天下”的格局吗？

目前，国内移动通信服务市场高度饱和，竞争非常激烈。据了解，移动电话用户数已经超过 16 亿，而国内人口总数为 14 亿。“中国广电进入的时机比较晚。”杨光认为，目前移动通信服务市场增量不多，中国广电主要瞄准用户第二张卡（副卡）。

在 5G 市场，三大运营商均于 2019 年启动业务。最新数据显示，我国 5G 套餐用户总数已接近 9 亿，中国电信、中国移动 5G 渗透率均已超过 50％。杨光表示，中国广电没赶上第一波 4G 用户向 5G 转移的浪潮，后面都是比较难啃的“硬骨头”。

在项立刚看来，中国广电面临的是非常残酷的市场环境，对技术要求非常高，新运营商想活下来已经很不容易，改变行业结构可能性很小。

在与其他三大运营商“同台竞技”时，中国广电的优势并不明显。项立刚认为，中国广电没有自建网络，没有运营经验，全国服务系统也没建好，运营商竞争中最核心的能力都没有。杨光指出，广电的的服务体系、销售体系、品牌建设、人才技术积累都差一些，全国一网的整合也没有完全完成。

与通信运营商权力收归集团总部不同，一直以来全国各地有线电视网络呈现“诸侯割据”的状态，各级政府管理各级广电公司、电视台、有线电视网络公司。

2020 年，中国广电网络股份有限公司正式揭牌成立，基本完成对非上市省级有线电视网络公司的整合。中国广电副总经理吕建杰表示，只有将上市公司全部合并完成后，“全国一网”在资本层面上的整合才算正式完成。

由于各地广电股权归属关系十分复杂，整合的过程并不容易。松散的组织架构一定程度上影响了中国广电的运作效率。中国广电在 5 月 17 日时表示正式运营 192 号段，但现在还未向公众放号。

而各个地方不同名称的运营主体，影响了大众对中国广电品牌的认知。比如用户看到“歌华有线”门店，并不一定清楚这是北京广电。

只有当中国广电真正建立起“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系时，在市场竞争中才能更好发挥实力。

杨光认为，中国广电要建设一个和其他运营商类似的“全国一网”比较困难，实际上它已经整合若干年了，不管从行政管理还是资本整合的角度来说，都要花很多时间和精力。