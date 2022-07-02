2021 年全球 MPU 芯片供应商排名发布：英特尔第一、苹果第二、华为海思第九

集微网消息，日前全球知名半导体分析机构 IC Insights 更新了全球 MPU 报告。报告显示 2021 年前五名 MPU 供应商将总销售份额扩大到 86%。新排名显示，长期处于领先地位的英特尔在微处理器的总销售额中下滑接近一半。

根据 IC Insights 的最新数据，尽管今年经济困难重重，但由于平均售价 (ASP) 的提高，预计 2022 年微处理器总销售额将保持两位数的百分比增长，增长近 12%，达到创纪录的 1148 亿美元。第二季度半导体预测。MPU 总销售额在 2021 年增长 13%，在 2020 年攀升 16%。

疫情破坏了全球经济，但也推动了微处理器需求，PC、智能手机和互联网的应用场景一度内需旺盛。

IC Insights 对 2022 年第二季度更新显示，今年 MPU 总出货量仅增长 3%，继 2021 年和 2020 年分别增长 6% 和 5% 之后，推动单位数量达到近 250 万个，达历史新高，IC Insights 还表示继去年 ASP 增长 7% 和 2020 年增长 10% 之后，2022 年 MPU 的收入预计将受到 8% 的 ASP 增长的提振。

下图显示，与 2020 年相比，2021 年排名前五位的微处理器供应商的排名没有变化，它们去年出货的 MPU 总收入值增长了 15%，达到 883 亿美元。

2021 年，五家最大的微处理器供应商的市场份额合计达到去年全球总 1027 亿美元 MPU 销售额的 86.0%，而 2020 年为 85.0%，2016 年为 82.1%。接下来的五家最大的 MPU 供应商 —— 在 IC Insights 中排名第 6 至第 10 位的（英伟达、三星、紫光展锐、海思和恩智浦）—— 合计占 2021 年总额的 4.3%（或 44 亿美元），而 2020 年为 5.0%。

值得注意的是，IC Insights 的 MPU 排名基于计算机 CPU、嵌入式微处理器和手机 AP，销量，但不包括 AI / 机器学习加速器和独立图形处理单元 (GPU)。许多具有集成 CPU 内核的特定应用片上系统 (SoC) 设计也不计入 MPU 排名。

排名第一的英特尔和第四名的 AMD 为 Windows 操作系统软件的传统 PC、谷歌支持的 Chromebook、一些平板电脑以及全球使用的绝大多数服务器提供采用 x86 微架构构建的处理器。英特尔和 AMD 还销售用于嵌入式 MPU 应用的 x86 设计。排名前五的 MPU 供应商中的其他供应商销售移动设计（主要是手机 AP）和嵌入式片上系统 (SoC) 微处理器，其中包含 RISC 架构以及其他的 CPU 设计内核 —— 这些内核由 ARM 授权。排名前四的 MPU 供应商总部位于美国，排名第五的联发科位于中国台湾地区。

虽然在过去 10 年中，前五名供应商的市场份额总和稳步增加，但长期 MPU 领导者英特尔与排名中的其他四家最大公司之间的收入差距继续缩小。ICInsights 估计，英特尔 2021 年微处理器收入仅增长 3% 至 523 亿美元，占去年 MPU 市场总份额的 50.9%，而 2020 年和 2016 年分别为 55.7% 和 58.4%。竞争对手 x86 处理器供应商 AMD 的 MPU 销售额在 2021 年飙升 56% 至 92 亿美元，从英特尔手中夺走了收入，并将其微处理器市场份额从 2020 年的 6.5% 和 2016 年的 3.3% 提高到去年的 8.9% 过去五年来，该公司在个人电脑和服务器计算机的 CPU 方面取得了巨大的转变。