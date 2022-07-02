供过于求，消息称三星暂停 LCD 电视面板采购

IT之家 7 月 2 日消息，据 TheElec 报道，三星电子正面临 LCD 面板供应过剩问题，据悉三星已经暂停向其供应商采购 LCD 面板，直到进一步通知。

市场观察人士预计，三星今年将为其智能电视部门采购约 5400 万块 LCD 面板。然而，由于电视出货量低于预期，三星在下半年的战略会议上将其年度目标削减至约 4000 万台电视。分析师现在估计，三星在整个 2022 年将获得 4400 万块液晶面板。

IT之家了解到，三星暂时停止 LCD 订单的一个原因是，2022 年上半年电视需求急剧下降，特别是在欧洲和北美。然而，这并不是唯一的原因，据报道，与前一年相比，三星在 2021 年多订购了 10% 的电视面板，以此来创造一个安全的库存，在全球材料短缺的情况下解决其物流问题。但现在业内人士估计，三星有足够的库存用于至少 16 周的电视制造、运输、仓储和分销。

换句话说，考虑到 2022 年上半年的电视销售低于预期，以及三星在 2021 年增加的面板订单，这家韩国科技巨头不得不暂时停止采购供应商的 LCD 面板，这些供应商包括京东方、华星光电、HKC 惠科、友达光电和群创光电，据报道三星至少在 7 月底之前不会采购新的 LCD 面板。