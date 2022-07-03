一拖再拖的头显设备：MR 产业链布局情况一览

集微网报道 从 2019 年到 2023 年，苹果 MR 头显设备的发布时间被整整推迟了四年，至于 2023 年是否会如期发布也仍是未知数。

不仅是苹果，元宇宙科技巨头 Meta 的 AR / MR 项目也被曝在 2024 年后将被推迟，产品 2022 年其产品的出货量更是被大幅下调，“砍单”程度高达四成。

如今摆在大家眼前的问题是，MR 头显设备的推出进程为何一拖再拖？

屡次“跳票”原因何在？

早在 2021 年 3 月，郭明錤的研报就预测，苹果将在 2022 年中期推出 AR / MR 头戴装置，HMD 影像式穿透镜头将会采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案。

而后在不久的 10 月份，郭明錤就指出，碍于复杂的设计，苹果 AR / VR 头戴式装置恐会延后量产时间。具体量产时程将从 2022 年第 4 季开始，晚于原定的第 2 季。

又过了两个月的 2021 年 12 月，在第一代产品下落未明的前提下，郭明錤就开始预计苹果第二代 AR / MR 头显将于 2024 年下半年出货，相较第一代产品的重量更轻、外观设计、电池系统和处理器也都作出改善。

今年 5 月底，其继续指出，距离苹果 AR / MR 头显进入量产还需要一段时间，并认为苹果不会在 6 月 6 日举行的苹果 WWDC22 上发布 AR / MR 头显。

到了 6 月 7 日，受上海封锁影响，郭明錤直接将该产品的发布日期预测推迟至 2023 年第二季度。

而在出货量方面，早前郭明錤曾预计苹果 AR / MR 头显在 2023 年至 2025 年出货量分别为 300 万部、800-1000 万部与 1500–2000 万部。至于 Meta MR 头显，近日其在推特上发文称，Meta 推迟了 2024 年之后的所有新耳机 / AR / MR 硬件项目，并且将 2022 年的出货量预测下调 40%，从 10-1100 万台下调至 7-800 万台。

也就是说，包括苹果、Meta 在内的巨头纷纷推迟着 MR 项目的发布时间，且对未来的出货预期持消极态度，近期笼罩在消费电子行业的“砍单”风波更是从安卓手机蔓延至头戴设备领域。

那么造成这一现象的原因为何？

通过与业内人士交流，集微网总结出两大原因。首先是技术层面，考虑到佩戴舒适度，因此头戴设备的重量和体积必然是优先需要解决的问题。然而“紧凑”的零件布局，加之芯片、镜头等零部件使用过程中自身的发热情况，使得整个头戴设备都面临着发热现象如何解决的难题。

“如果苹果基于 ARM 架构设计 MR 头显芯片，那么从性能来说就无法完全满足渲染需求，长时间运行下来肯定会发烫。”业内人士补充到。

从市场层面来看，有观点认为，一方面是目前产品的技术水平仍未完善，产品还没有达到惊艳的效果，还无法达到大规模普及程度；另一方面，考虑到整体头显市场当前处于市场培育阶段，尚未看到爆发迹象，对于苹果而言，可能还无法成为市场的收割者。

布局 MR 领域企业盘点

即使背靠元宇宙概念，但依旧抑制不住市场的“恐慌”情绪。Meta 下调 VR / MR 出货量消息一出，相关概念股股价应声下挫。不过在居高不下的元宇宙热潮之下，尽管苹果 MR 设备的发布一再推迟，Meta VR / MR 出货量也大幅下调，但在消费电子行业需求不景气的当下，产业链为日后 MR 产品的发布量产做足布局准备的动作也已是不争的事实。

据不完全统计，目前公开表示布局 MR 领域的企业涵盖面板、精密结构件、玻璃、天线、声学、光学等数十家产业链龙头企业，其中包括已经为 VR / AR / MR 等产品提供零部件或解决方案的厂商，亦不乏正致力于向该领域进行业务拓展的计划。

在可提供解决方案的厂商中，京东方表示公司为 VR / AR / MR 智慧终端提供的显示解决方案，包括高 PPI、高刷新率的 FastLCD 和超高分辨率、超高对比度的硅基 OLED 等极具代表性的显示技术。恒铭达的消费电子功能性器件、精密结构件产品能够运用于该领域。蓝思科技的产品和技术已在 MR 等领域布局落地……

安洁科技、环旭电子、风华高科等企业也相继公开表示，将大力拓展包括 MR 在内的相关业务，并加大在该领域的研发投入。

从应用层面来看，结合了 VR 与 AR 优势的 MR 技术，将物理环境与数字信息相互交融，越来越多地应用于工业、教育、建筑、医疗等多个场景。有观点认为，MR 技术在工业场景的发展潜力巨大，该场景也是 MR 技术融合的根本驱动。

随着 5G 的普及，MR 技术除了上述应用之外，在线上教育、运动健身、购物、游戏、新零售等消费场景预计也将快速落地。东方基金认为，随着 AR / MR 芯片平台的升级迭代，光学等核心环节取得重要突破，加之产业链的逐渐成熟，AR / MR 行业未来有望进入提速增长阶段，或将带动产业链迎来爆发性增长。