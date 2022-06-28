招兵买马、扩产推新，光学厂商暗战元宇宙

今年的 618 电商大促，虽然没能拯救消费电子的颓势，却着实让 VR / AR 厂商猛赚了一把。

官方数据显示，就在 618 活动首日，Pico VR 头显销售额就已经突破千万元（约 3330 台），同比增长 200%。爱奇艺奇遇 VR 头显在首日内销售额同比去年增长 12 倍。Rokid AR 眼镜的销售额较 5 月日均销售额也同比增长 634%。

▲ 从左到右分别为 Rokid、Pico、爱奇艺奇遇的 618 首日战报

不仅如此，2022 年以来，不少 AR 眼镜厂商纷纷推出自己的消费级 AR 眼镜，INMO Air、雷鸟 Air、Nreal Air、Rokid Air 等 AR 眼镜逐渐成为国内消费级 AR 眼镜市场的主力军。同时，据消息人士透露，今年下半年将会有多款消费级 VR 头显发布。

尽管 VR / AR 设备的出货量节节攀升，但不少投资者认为，相比终端厂商，VR / AR 赛道的上游供应链企业显然更值得关注，尤其是 VR / AR 光学赛道。

据智东西不完全统计，过去一年时间，至少有 10 家涉及 VR / AR 领域的光学厂商获得了新一轮的融资，而其背后的投资人不乏小米、商汤等跨领域玩家。

元宇宙热潮下，VR / AR 光学厂商是如何借机发力的？谁在看好 VR / AR 光学赛道的发展？我们瞄准 VR / AR 产品背后的光学厂商们，一探其如何布局元宇宙赛道。

01.想要打造一副 AR 眼镜 什么最关键？

“如果想要打造一款 VR / AR 设备，往往最先定下的是采用什么光学方案，否则后面的功能、产品形态、产品价格都无法确定。”一位 VR / AR 领域的行业人士透露道。因此，光学是 VR / AR 设备至关重要的组成部分之一。

那么，一款 VR / AR 设备中有哪些关键的光学零部件呢？这里由于 VR 设备、AR 设备采用的是不同类型的光学方案，因此我们需要分开讨论。

据消息人士透露，光学模组是 AR 设备中最重要的光学零部件之一。

AR 设备的光学模组主要分为微型显示器和光学镜片两大部分。简单来说，微型显示器可以显示一定大小的屏幕画面。通过光学镜片，这些画面将放大呈现在用户眼前。

▲ 图片中红色区域为微型显示器，黄色区域为光学镜片

由于目前市场上，不同类型的 AR 眼镜采用不同的光学方案。因此，微型显示器和光学模组陈列的方式也会有所不同。

一些采用自由曲面 Birdbath 光学方案的 AR 眼镜常常采用的是像上图中微型显示器和光学模组的陈列方式。而一些采用衍射光波导的 AR 眼镜，其微型显示器可能暗藏在侧边的镜架里。

▲ OPPO Air Glass 采用衍射光波导方案

采用哪一种光学方案？采用谁家的光学镜片？采用谁家的微型显示器？

这些问题一一呈现在 VR / AR 终端厂商面前，出于不同需求考虑，厂商们也会选择不同的方案。

像小米，在其 AR 眼镜小米智能眼镜探索版中采用是舜宇光学的微型显示器，光学镜片采用的是英国厂商 WaveOptics 的光波导镜片。

OPPO 则在 OPPO Air Glass 上采用了自研的微型显示器，同时选择了国内 AR 光学厂商至格科技的衍射光波导镜片。

▲ 至格科技的 AR 衍射光波导

而在 VR 设备上，最关键的光学零部件同样是光学镜片。

Meta Quest 2、Pico Neo 3、爱奇艺奇遇 3 等 VR 头显均采用的是菲涅尔镜片，而一些低端的 VR / AR 设备采用的则是非球面镜片或者 LCD 镜片。

相对于其他镜片来说，菲涅尔镜片的最大优势在于薄和轻，可以从一定程度上减轻头显的重量。同时，它还能实现较大的视场角，因此颇受厂商们的喜爱。

▲ 菲涅尔镜片和普通镜片在设计上的区别

“目前市场上多数菲涅尔镜片都是中国企业在提供。”一位行业人士告诉智东西，“在菲涅尔镜片领域，国内的产品质量并不比国外差。”

据悉，歌尔声学是 Meta VR 头显 Quest 2 在菲涅尔镜片领域的主要供应商。同时，据报道，中国台湾的扬明光电和玉晶光电也可能是苹果 MR 头显的菲涅尔镜片潜在的光学供应商之一。

我们可以看到，无论是为一副 AR 眼镜选择光学模组，还是为一副 VR 头显选择合适的光学镜片，光学零部件对于一副新的头显设计至关重要。

02.VR/ AR 光学模组需求增加 光学厂商卡位战打响！

一方面，元宇宙赛道不断升温，越来越多的终端厂商计划推出自己 VR / AR 设备。另一方面，一些扎根在 VR / AR 行业赛道多年的头显玩家们出货量也在大幅增长。这些现象都造成了市场对于 VR / AR 光学模组的需求增加。

这对不少专注于 VR / AR 赛道的光学创企们来说，是新的机遇点。与此同时，不少专注于其他领域的光学玩家也闻风而上，纷纷推出针对 VR / AR 设备打造的光学模组。

就此，一场针对元宇宙的光学厂商卡位战打响！

6 月 16 日，Micro LED 微显示器制造商上海显耀显示科技有限公司（Jade Bird Display）宣布，他们已经可以量产 50 万尼特级高亮度红光 Micro LED 微显示器。

这款 0.13 英寸红光芯片，拥有 4 微米像素尺寸、2 微米 Micro LED 发光点。该芯片可以通过微安级的驱动电流产生 50 万尼特级高亮度显示。

▲ 红光芯片点亮实拍图

5 月 7 日，激光显示龙头企业光峰科技公布了首个 PPI 破万的商用 AR 光学模组。这款光学膜组能够在 0.5 立方厘米的体积内，拥有 720 分辨率，并且能够将功耗维持在 200mW 以下。

据悉，在同等的体积下，该光学模组的图像清晰度高出行业平均水平一倍以上。

▲ 光峰科技 SPD 技术 AR 光学模组渲染图

此前，至格科技也曾推出了 SIDW33 光学模组，能量利用率高于 220nit / lm。而据官方介绍，AR 眼镜制造商谷东科技推出的 AR 硬件续航时间可以远超出其他光学显示方案 4 至 6 倍。

微型显示器的亮度、光学模组的光效利用率以及续航，光学创企们凭借着自己的优势打造出不同的光学模组，供厂商选择。

同时，不少原本以其他类别的消费电子作为主营业务的光学厂商们也悄然窥见这一赛道的潜力机遇，试图从中分一杯羹。

国内光学创企微瑞光学计划设立全国研发、生产及销售总部，未来五年投入约 2 亿元人民币，新增固定资产投资约 7000 万元，用于扩大产能。

欧菲光在今年 4 月宣布成立元宇宙事业部，负责 VR / AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，加速布局 VR / AR 领域。

并且，据最新消息透露，目前欧菲光已有多个 VR / AR 项目处于定点开发中，并有部分项目成功量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。

不仅如此，原本已在该赛道占据头部优势的歌尔股份，也正在扩大自己的产能优势。歌尔股份近期发布公告，拟以自有资金 2 亿元认购北京驭光科技发展有限公司的新增股权。而这家驭光科技正是具备微纳光学器件的研发设计，可以为 AR 眼镜等应用场景提供核心微纳光学器件的公司。

招兵买马、扩充产线、连推新品，我们看到在 VR / AR 赛道硬件爆发的前夜，光学厂商们已经在上游的供应链展开了一轮厮杀，力图自己在这一场备战元宇宙的排位战中占据优势。

03.一年投 10 家光学厂商 巨头、资本看好 VR / AR 光学赛道

今年上半年，AR 眼镜、VR 头显接二连三地推出，越来越多的资本也关注到光学厂商的潜在投资空间。

据智东西不完全统计，仅过去一年时间里国内就有 10 家 VR / AR 光学厂商获得资本的青睐。在国外，社交软件巨头 Snapchat 则以 5 亿美元收购英国光学厂商 WaveOptics，创下了迄今为止，今年光学领域最高的收购金额记录。

▲ 国内涉及 VR / AR 领域的光学厂商近一年投融资情况

从这份投资名单中，我们可以看到此前我们提及的一些科技巨头、互联网巨头基本都在 VR / AR 领域的上游供应链 —— 光学领域上有所布局。而一些初创公司也选择了将光学研发技术牢牢地掌握在自己手里，保障了供应链的稳定。

为什么光学巨头们和互联网巨头们如此看好 VR / AR 光学厂商的发展？VR / AR 光学厂商又为何积极备战元宇宙？

一方面，如果元宇宙能够成为下一代互联网的主要方向，那么 VR / AR 硬件作为元宇宙的入口之一，将具备较为可观的市场规模。

国际调研机构 IDC 预测，2021 年全球 AR / VR 头显出货量达到 1120 万台，同比增长 92.1%。到 2026 年，中国 AR / VR 市场规模将超 130 亿美元。

▲ IDC 预测全球 VR / AR 设备市场规模

同时，与 VR / AR 设备市场规模增速猛增相对应的是智能手机市场的增速正在下降。中国信通院发布数据，3 月国内手机出货量同比暴降 40%，与 2020 年第一季度相比，出货量同比下降约 30%。

手机市场见顶也让曾经以手机为主营业务的光学厂商们积极寻找新的出路。以前可能更专注新能源汽车、安防领域业务场景的玩家们，现在也正在看好 VR / AR 领域发展，试图以此为新的经济增长曲线。

另一方面，由于 VR / AR 发展还处于较为早期的阶段，因此整体的市场格局还尚未形成。

不少光学领域的初创企业拥有弯道超车的机会，而对于不少终端的厂商来说，这也决定着他们未来 3-5 年时间的发展。

值得注意的是，尽管投入到 VR / AR 赛道的光学玩家越来越多，但据智东西了解，目前整体 VR / AR 市场，对于光学模组的需求是供大于求。因此，快速扩张的产线、疯涌而至的新玩家们对于 VR / AR 光学厂商们来说，这也是新一轮的挑战。

04.结语：元宇宙会是光学厂商的第二增长曲线吗？

随着 2022 年 VR / AR 头显新品接二连三地发布，VR / AR 赛道逐渐火热。隐藏在 VR / AR 赛道背后的光学玩家也逐渐被越来越多的人所看见。同时，不同领域的光学厂商也逐渐看到该领域的潜在蓝海市场，正在向该方向转型。

但需要注意的是，目前 VR / AR 领域市场规模仍较小，不少 VR / AR 设备都属于厂商们初代试水，并未做大规模的扩张。就现有的市场规模来看，VR / AR 领域光学零部件的市场呈现供大于求的状态。

到消费级 VR / AR 设备完全爆发时，谁将成为国内 VR / AR 领域的最大赢家？又将有哪些黑马杀出？我们拭目以待。