NASA 希望在 8 月 23 日至 9 月 6 日发射 Artemis 1 号，开启“重返月球”之旅

IT之家 7 月 3 日消息，美国国家航空航天局 (NASA) 于 6 月 20 日成功完成了将 SLS 火箭的“湿彩排”（加装燃料的发射演练），并为其 Artemis 1 号月球任务设定了一个雄心勃勃的发射目标。

在接受 Ars Technica 采访时，NASA 探索系统开发项目的副主管吉姆・弗里表示，本周 NASA 正在努力争取 8 月 23 日至 9 月 6 日的 Aretmis 1 号发射窗口期。

“这就是我们的目标”，弗里表示“你看上周我们取得了惊人的进展，所以说，如果我们现在不朝着这个目标去不断努力的话肯定是一种很蠢的行为”。

IT之家了解到，美国宇航局最近宣布，如果成功完成 SLS 测试，最早可以在在 7 月 26 日至 8 月 10 日期间将 Artemis 1 号送入太空。但现在看来，美国宇航局选择了第二次发射窗口期。

在发射任务开始之前，技术人员必须完成 SLS 火箭的最后准备工作，包括更换在 6 月 20 日的测试中导致氢气泄漏的密封件。

7 月 1 日，美国国家航空航天局开始将 SLS 运回肯尼迪航天中心的运载火箭组装大楼，工作人员将在那里进行运载火箭的工作。弗里表示“我们可能会给自己一些压力，但我们不会做愚事”。

简单来说，为了“重返月球”的计划，NASA 制定了阿尔忒弥斯项目，建造了这个名为太空发射系统（SLS）的发射器平台，这也是自从上世纪 60 年代以来 NASA 建造的最强大的火箭发射系统（但相比 53 年前阿波罗任务用的土星五号仍逊色一些）。

整个 SLS 发射系统大约有 30 层楼那么高，重约 880 万磅，最大载荷约 27216 公斤，NASA 将以此搭载未来将用于各种太空探索任务的新一代太空飞船 —— 猎户座。

阿尔忒弥斯项目分为三个阶段进行，分别是无人驾驶的阿尔忒弥斯 1（Artemis I）、首次载人飞行的阿尔忒弥斯 2，以及最终载人登月的阿尔忒弥斯 3。

一旦阿尔忒弥斯 1 号任务按预期进行，它这一次将携带一艘无人的猎户座舱进行绕月飞行，研究“重返月球”对人体可能产生的影响，之后的“阿尔忒弥斯 2 号”则将把四名宇航员送上太空，然后在不早于 2025 年的某个时候进行载人登月。